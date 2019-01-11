ЦВК відмовила двом претендентам на посаду президента: відома причина

Центральна виборча комісія не зареєструвала Сергія Фаренюка та Віталія Велідченка для участі у президентських виборах 31 березня 2019 року. Потенційним кандидатам відмовили через невідповідність документів та відсутність необхідної застави.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні 1 січня, пише Укрінформ.

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Так, члени ЦВК відмовили Велідченку через невідповідність поданих документів вимогам закону "Про вибори Президента України". Зокрема, Велідченко не подав до ЦВК заповненої анкети, передвиборчої програми та автобіографії в електронному вигляді, декларації, також не вніс застави в розмірі 2, 5 мільйона гривень.

Окрім того, ЦВК відмовила в реєстрації кандидатом на посаду Президента України на виборах 31 березня 2019 року Сергію Фаренюку.

Член комісії Андрій Євстігнєєв пояснив, що подані Фаренюком документи також не відповідали вимогам, встановленим законом. Окрім того, вони містили неточності та помилки. Також Євстігнєєв додав, що Фаренюк вніс заставу в розмірі 3 гривні замість необхідних 2,5 мільйонів гривень.

Нагадаємо, президентські вибори відбудуться 31 березня 2019 року. Згідно з опитуванням, проведеним групою "Рейтинг", чинний глава держави Петро Порошенко нині лише третій і його результат складає усього 11,1%. Це майже вдвічі менше за показники Юлії Тимошенко – 20.8%. Володимира Зеленського підтримують 13,4%.