23:19
11 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР ДЖЕФФ БЕЗОС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Космічні "перемоги" Росії. Делікатеси для Путіна
      Вєсті Кремля
      21:59, сьогодні
      Вєсті.UA: Магічні артефакти Лаври. Нова політсила від Супрун
      Вєсті.UA
      20:13, сьогодні
      На які дурощі "Укрзалізниця" спускає мільйони: розслідування
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР ДЖЕФФ БЕЗОС

      ЦВК відмовила двом претендентам на посаду президента: відома причина

      464 Читать новость на русском
      ЦВК не зареєструвала двох претендентів на посаду президента
      ЦВК не зареєструвала двох претендентів на посаду президента / Фото з відкритих джерел

      Центральна виборча комісія не зареєструвала Сергія Фаренюка та Віталія Велідченка для участі у президентських виборах 31 березня 2019 року. Потенційним кандидатам відмовили через невідповідність документів та відсутність необхідної застави.

      Відповідне рішення ухвалено на засіданні 1 січня, пише Укрінформ.

      Читайте також: Список кандидатів у Президенти України: хто подав документи у ЦВК

      Так, члени ЦВК відмовили Велідченку через невідповідність поданих документів вимогам закону "Про вибори Президента України". Зокрема, Велідченко не подав до ЦВК заповненої анкети, передвиборчої програми та автобіографії в електронному вигляді, декларації, також не вніс застави в розмірі 2, 5 мільйона гривень.

      Окрім того, ЦВК відмовила в реєстрації кандидатом на посаду Президента України на виборах 31 березня 2019 року Сергію Фаренюку.

      Член комісії Андрій Євстігнєєв пояснив, що подані Фаренюком документи також не відповідали вимогам, встановленим законом. Окрім того, вони містили неточності та помилки. Також Євстігнєєв додав, що Фаренюк вніс заставу в розмірі 3 гривні замість необхідних 2,5 мільйонів гривень.

      Нагадаємо, президентські вибори відбудуться 31 березня 2019 року. Згідно з опитуванням, проведеним групою "Рейтинг", чинний глава держави Петро Порошенко нині лише третій і його результат складає усього 11,1%. Це майже вдвічі менше за показники Юлії Тимошенко – 20.8%. Володимира Зеленського підтримують 13,4%.

      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 ЦВК
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 11 січня: порятунок лижника в Карпатах та штурм офісу Зеленського
      сьогодні , 22:34 Головні новини 11 січня: порятунок лижника в Карпатах та штурм офісу Зеленського
      1774
      Манна небесна: терористи влаштували розбірки на віджатих заводах
      сьогодні , 22:01 Манна небесна: терористи влаштували розбірки на віджатих заводах
      Олексій Чибісов 1522
      Супершвидко та якісно: чим здивувала світ унікальна пральна машина від beko
      сьогодні , 10:00 Супершвидко та якісно: чим здивувала світ унікальна пральна машина від beko
      1742
      Медреформа зсередини: як молоді держслужбовці в МОЗ змінюють систему
      сьогодні , 20:00 Медреформа зсередини: як молоді держслужбовці в МОЗ змінюють систему
      Світлана Попова 465
      Державна фіскальна служба: чому міняються керівники і "правила гри"
      сьогодні , 19:02 Державна фіскальна служба: чому міняються керівники і "правила гри"
      Артем Овдієнко 289
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Кого зі злочинців-утікачів повернули до України: найгучніші екстрадиції за останні роки
       13 грудня 2018 , 14:00
      Як врятувати життя людини до приїзду швидкої
       10 січня , 18:01
      294 мільйони євро в запасі – лава запасних Барселони у матчі з Алавесом була найдорожчою в історії клубу
       19 серпня 2018 , 23:53
      Екс-зірка Шахтаря як розмінна монета гранда та ще 8 сенсаційних переходів, які можуть підірвати трансферний ринок взимку
       26 грудня 2018 , 17:15
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук