Циклон "Габриэль" снова надвигается на Украину: синоптики предупреждают о сильных дождях

Циклон "Габриэль", который вызвал рекордные дожди и наводнения на западе Украины в начале июля, снова приближается к стране. Синоптики предупреждают о сильных ливнях и грозах, которые в ближайшие дни накроют западные и центральные области.

Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на начальника Черкасского гидрометцентра Виталия Постриганя. Циклон "Габриэль", который в начале июля наделал масштабных наводнений и рекордных осадков на западе Украины, снова выходит на западные регионы страны.

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Что ждать от погоды в ближайшие дни?

По словам синоптика, циклон регенерировался на севере Европы и активизировал вялые процессы в атмосфере Украины, что приведет к стремительным изменениям погоды. Первый удар "Габриэля" был особенно сильным на Львовщине, где за сутки выпало 132 миллиметров осадков – это абсолютный рекорд для Львова за всю историю метеонаблюдений, превысив месячную норму.

Сейчас атмосферный фронт с запада уже приближается к Черкасской области, прогнозируются грозы и сильные ливни, которые могут продолжаться как днем, так и ночью, предупреждает Постригань. Далее, ближе к пятнице, 18 июля, ожидается активация циклогенеза над Балканами, что принесет новый циклонический вихрь южного происхождения с новой порцией дождей различной интенсивности.

Таким образом, ближайшие дни украинцам следует готовиться к нестабильной погоде с грозами и значительными осадками.