В Украину идет циклон Karlheinz: как изменится погода
- Циклон Karlheinz принесет дожди с грозами, сильные ливни, шквалы и местами град, особенно в западную часть Украины.
- Неустойчивая дождливая погода распространится на Житомирскую, Винницкую, Киевскую, Черкасскую и частично Черниговскую области, тогда как на остальной территории Украины осадков не прогнозируют.
В понедельник, 28 июля, циклон с центром над Польшей по имени Karlheinz будет влиять на погоду западной части Украины. В связи с этим там ожидаются дожди с грозами.
Кроме этого, возможны сильные ливни, шквалы и даже местами град. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на синоптика Виталия Постригань.
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Как циклон Karlheinz повлияет на погоду в Украине?
По словам синоптика, сейчас в атмосфере происходит кардинальная перестройка. Источником активизации синоптических процессов стал южный циклон Karlheinz.
Его атмосферные фронты разделяют контрастные воздушные массы: прохладный воздух, спустившийся к Адриатическому морю с севера, и тропический, поступивший в наш регион из южных широт,
– объясняет Виталий Постригань.
Он добавляет, что уже ночью 28 июля к Украине приблизится атмосферный фронт с юго-запада. С учетом того, что раздел имеет теплые и холодные участки, ему все равно когда заряжать атмосферу энергией.
Это означает, что ливни могут быть как в ночные, так и дневные часы. Кроме этого, влияние интенсивных грозовых очагов может сопровождаться градом и шквалами. Однако эти явления обычно имеют достаточно локальный характер и существенно не повлияют на температуру воздуха.
Отметим, что неустойчивая дождливая погода 28 июля будет не только в западной части Украины, но и дойдет до Житомирщины, Винницкой, Киевской, Черкасской и частично Черниговской областей. Зато на остальной территории Украины осадков не прогнозируют.
В Украину идет циклон Karlheinz / Карта из соцсетей Виталия Постригань