В Украину идет циклон Karlheinz: как изменится погода

В понедельник, 28 июля, циклон с центром над Польшей по имени Karlheinz будет влиять на погоду западной части Украины. В связи с этим там ожидаются дожди с грозами.

Кроме этого, возможны сильные ливни, шквалы и даже местами град. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на синоптика Виталия Постригань.

Смотрите также В части Украины – грозы, град и шквалы, в другой – сильная жара: прогноз погоды на 27 июля

Как циклон Karlheinz повлияет на погоду в Украине?

По словам синоптика, сейчас в атмосфере происходит кардинальная перестройка. Источником активизации синоптических процессов стал южный циклон Karlheinz.

Его атмосферные фронты разделяют контрастные воздушные массы: прохладный воздух, спустившийся к Адриатическому морю с севера, и тропический, поступивший в наш регион из южных широт,

– объясняет Виталий Постригань.

Он добавляет, что уже ночью 28 июля к Украине приблизится атмосферный фронт с юго-запада. С учетом того, что раздел имеет теплые и холодные участки, ему все равно когда заряжать атмосферу энергией.

Это означает, что ливни могут быть как в ночные, так и дневные часы. Кроме этого, влияние интенсивных грозовых очагов может сопровождаться градом и шквалами. Однако эти явления обычно имеют достаточно локальный характер и существенно не повлияют на температуру воздуха.

Отметим, что неустойчивая дождливая погода 28 июля будет не только в западной части Украины, но и дойдет до Житомирщины, Винницкой, Киевской, Черкасской и частично Черниговской областей. Зато на остальной территории Украины осадков не прогнозируют.



В Украину идет циклон Karlheinz / Карта из соцсетей Виталия Постригань