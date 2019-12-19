Цимбалюк о пресс-конференции Путина: Он не наелся оккупированным Крымом и Донбассом

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции, которая состоялась 19 декабря, фактически, заявил, что Украина не сможет с ним договориться. Выдвижение очередных территориальных претензий может быть признаком того, что Путин не наелся оккупированным Крымом и Донбассом.

Об этом в эфире 24 канала рассказал собственный корреспондент УНИАН в Москве Роман Цимбалюк.

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По его словам, несмотря на попытки акцентировать внимание на внутрироссийских проблемах, фактически – если говорить про международку – Украина была топовой темой пресс-конференции.

"Что интересно, он о нашем государстве вспоминал, даже когда у него об этом не спрашивали. Когда речь шла о США, он снова вспоминал об Украине. И даже закончил пресс-конференцию тем, что согласился, что есть украинская идентичность", – отметил журналист.

Но если проанализировать все, что было сказано президентом России, то я делаю вывод очень простой. Он, фактически, прямым текстом говорит, что Украина с ним договориться не сможет. И поэтому нам в очередной раз выдвигают очередные территориальные претензии в отношении Украины. И они не наелись оккупированным Крымом и Донбассом. Мне кажется, что это очень важно,

– подчеркнул Цимбалюк.

Он отметил, что Путин, отвечая на его вопрос, фактически, признал, что Россия поставляет на Донбасс оружие, танки и артиллерию.

"Как он сказал, обеспечивает оккупированный Донбасс оружием государство, которое симпатизирует этим квазигосударственным образованиям", - добавил Цимбалюк.

Больше про вопрос журналиста читайте здесь: Если бы украинские танки были на Кубани, – перепалка Путина и журналиста Цимбалюка

Видео перепалки Путина и Цимбалюка: