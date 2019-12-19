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      Цимбалюк про пресконференцію Путіна: Він не наївся окупованим Кримом і Донбасом

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      Президент РФ Володимир Путін під час щорічної пресконференції, яка відбулася 19 грудня, фактично, заявив, що Україна не зможе з ним домовитися. Висування чергових територіальних претензій може бути ознакою того, що Путін не наївся окупованим Кримом і Донбасом.

      Про це в ефірі 24 каналу розповів власний кореспондент УНІАН у Москві Роман Цимбалюк.

      Важливо: Пресконференція Володимира Путіна: основні тези про Україну

      За його словами, попри намагання акцентувати увагу на внутрішньоросійських проблемах, фактично – якщо говорити про міжнародку – Україна була топовою темою пресконференції. 

      "Що цікаво, він про нашу державу згадував, навіть коли у нього про це не питали. Коли мова йшла про США, він знову згадував про Україну. І навіть закінчив пресконференцію тим, що погодився, що є українська ідентичність", – зазначив журналіст.

      Але якщо проаналізувати все, що було сказано президентом Росії, то я роблю висновок дуже простий. Він, фактично, прямим текстом говорить, що Україна з ним домовитися не зможе. І власне тому нам черговий раз висувають чергові територіальні претензії щодо України. І вони не наїлися окупованим Кримом і Донбасом. Мені здається, що це дуже важливо,
      – наголосив Цимбалюк.

      Він наголосив, що Путін, відповідаючи на його питаня, фактично, визнав, що Росія постачає на Донбас зброю, танки і артилерію.

      "Як він сказав, забезпечує окупований Донбас зброєю держава, яка симпатизує цим квазідержавним утворенням", – додав Цимбалюк.

      Більше про питання журналіста читайте тут: Якби українські танки були на Кубані, – перепалка Путіна та журналіста Цимбалюка

      Відео перепалки Путіна і Цимбалюка:

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Путін Україна – Росія Новини Росії Війна на Донбасі Журналісти
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