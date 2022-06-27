Цинически достали старую мантру: представитель России в ООН заявил о "провокации" в Кременчуге

Россияне еще раз показали, что попытка найти в них хоть что-то человеческое обречено на фиаско. Они запустили ракеты по ТЦ, где находились сотни мирных людей, а затем начали врать об обстреле.

Российские оккупанты осуществили циничный и подлый ракетный обстрел Кременчуга. Они были готовы убить сотни мирных украинцев, которые просто пошли в торговый центр.

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Циничности и подлости россиян нет предела

Как и ожидалось, россияне начали врать об обстреле ТРЦ в Кременчуге. И не просто лгать, а делать заявления, породить которые мозг адекватного человека просто не может. Впрочем, когда речь заходит о россиянах, то такое понятие как адекватность просто излишнее, ведь не имеет с ними ничего общего.

Такой себе заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский решил еще раз показать, что Россия – это аномальная территория, в которой эволюция дала сбой и начала бежать в обратном направлении.

Прямо сейчас наши спасатели пытаются погасить пожар и спасти людей из-под завалов ТЦ в Кременчуге, куда попали две российские ракеты Х-22, которые оккупанты запустили с территории Курской области. По мнению Полянского, в Кременчуге имела место "провокация".

Надо подождать, что скажет наше Минобороны, но уж слишком много бросающихся в глаз противоречий. Это именно то, что нужно киевскому режиму, чтобы держать фокус внимания на Украине перед саммитом НАТО.

– заявил Полянский.

Как всегда, россияне лгут без всяких доказательств, чтобы потом их не ткнули носом в собственные "противоречия". Что ж, их преступление видел весь мир, уже не испытывающий к россиянам ничего, кроме презрения, а нести ответственность за содеянное им придется в любом случае.

Обстрел ТЦ в Кременчуге: как это было

Около 16:00 российские оккупанты запустили ракеты Х-22 из Курской области. Сигнал воздушной тревоги предупредил людей об опасности, но покинуть здание ТЦ "Амстор" успели не все.

В ТЦ попали два снаряда россиян, возник масштабный пожар, здание полностью уничтожено огнем. Спасатели продолжают работу на месте происшествия. Известно о 12 погибших и 24 раненых, но данные уточняются, ведь многие оказались под завалами.

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