Цинические заявления Путина и попытки отбелиться после Бучи: дайджест фейков России за 12 апреля

Российские пропагандисты продолжают распространять свои циничные и абсурдные фейки. После ряда подтверждений того, что зверства в Буче совершали именно россияне, они все еще называют все "подтасовкой".

Кроме того, 12 апреля "выделился" и президент страны-террористки Владимир Путин. Он назвал войну, которую сам развязал, трагедией.

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Дайджест российских фейков за 12 апреля

Эксперты Центра противодействия дезинформации обнародовали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, продуцируемых оккупантами 12 апреля.

Как заявляет министерство обороны России, "Украина не желает обеспечивать безопасность выхода иностранных судов из своих портов", необходимую для дальнейшей дискредитации российской армии. Предостерегаем: это – фейк!

– отметили в Центре.

Кроме этого, Путин в своем выступлении назвал "трагедией того, что происходит в Украине". В то же время, он обвинил Киев в публичном отказе выполнять Минские соглашения и заявил, что "Россию невозможно изолировать". Специалисты предостерегают, что это манипуляция агрессора.

Также минобороны России цинично утверждает, что украинские власти дали указание "заблокировать Ирпень для съемки псевдодоказательств вины России в гибели людей".

"В то же время пропагандисты России заявили, что в России "неоднократно презентовали доказательства, разоблачающие фейк в украинской Буче, методично и аргументированно объясняли, что это подтасовка, а переданные документы по Буче будут изучать спецслужбы", – добавили в Центре.

Этой информации доверять нельзя, ведь она является очередным фейком оккупантов, которым они пытаются скрыть свои ужасные военные преступления.

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