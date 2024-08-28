Оккупанты нанесли ракетный удар по гостинице "Аврора" в Кривом Роге в ночь на 27 августа. Циничная атака врага оборвала жизни 4 человек.

К теме Правоохранители показали первые минуты после российского удара по гостинице в Кривом Роге

В Кривом Роге есть пострадавшие после удара

В Кривом Роге около 10:43 около 10:43 прогремел мощный взрыв. Перед этим Воздушные силы предупреждали об угрозе применения врагом баллистического вооружения.

Враг нанес ракетный удар в день, когда в городе объявлен траур по погибшим после атаки на отель "Аврора". Тогда в результате удара погибли 4 человека, еще 5 – получили травмы различной степени.

К сожалению, в результате очередного удара врага в Кривом Роге есть пострадавшие. По состоянию на 11:16 было известно по меньшей мере о 3 пострадавших.

Когда Кривой Рог в трауре, враг снова атакует. И в очередной раз целится по гражданским. На сейчас известно о 3 пострадавших,

– сообщил председатель ОВА Сергей Лысак.

Александр Вилкул добавил, что российские военные нанесли ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры. Он также сообщил, что по состоянию на 11:20 в больницу уже забрали 4 пострадавших.

"Скорые забрали уже четырех человек в больницу. Работают все экстренные и коммунальные службы", – добавил Вилкул.