Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Читайте также Если будет угроза, то ВСУ могут стрелять в ответ, – Залужный о режиме тишины

Пресс-конференция Путина

Источник: 24 канал

Владимир Путин дал ежегодную итоговую пресс-конференцию. Президент государства-агрессора не обошел вниманием Украину и Североатлантический альянс.

Главные тезисы Путина

Путин цинично пытается убедить всех, что это "Киев готовит третью военную операцию на Донбассе". При этом Россия еще с осени стягивает войска к границе.

Он нагло высказывался о Революции Достоинства, назвав ее "обострением в 2014 году" и "государственным переворотом".

Кроме того, Путин снова заговорил, что после распада СССР, мол, часть исторических российских территорий якобы осталась в Украине.

Более того, президент жаловался о том, что России приходится жить, "все время оглядываясь, когда "долбанут". Таким образом он хотел объяснить, почему Москва требует у НАТО не расширяться на Восток.

Напоследок Путин огорошил заявлением, что Украину якобы создал советский вождь Владимир Ленин. Говорит, мол, это произошло уже после его смерти, но "по его принципам".

К слову, в Министерстве иностранных дел Украины уже опровергли заявление Путина о "военной операции на Донбассе". Отметили, что Киев стремится только к миру. При этом о Москве такое сказать трудно.

К теме – Итоги пресс-конференции Путина На эту минуту:

Разъяснения Минобороны о воинском учете для женщин

Источник: 24 канал

В Минобороны объяснили процедуру, как женщинам становиться на воинский учет. Процесс похож на то, как на службу берут мужчин. Разница в том, что будут звать не всех женщин, а только определенных профессий.

Требуемые документы

В 2022 году женщина должна написать заявление в местный военкомат, а также предоставить ряд документов:

копии и оригиналы паспорта;

идентификационный код;

свидетельство о браке;

свидетельство о рождении детей;

документ об окончании обучения;

справки с работы. ​

Далее военкомат будет изучать документы. Комиссия должна направить женщину на медосмотр по месту жительства. Кроме профессии, будут учитывать еще возраст и состояние здоровья.

Что этому предшествовало

17 декабря 2021 года стал действующим перечень специальностей и профессий женщин, которых берут на учет военнообязанных.

Говорится о журналистках, операторах, пиарщицах, издателях, библиотекарях, переводчицах, медиках и ветеринарах, аналитиках, финансистках, ученых, менеджерах различного типа.

В Минобороны уверяли, что до конца 2022 года не будут наказывать женщин, которые не станут на воинский учет. Их работодателям пока тоже ничего не угрожает. Потом уже будут штрафы.

Кстати Воинский учет для женщин: как реагируют соцсети

Верховный Суд вызывает Зеленского по иску Порошенко

Источник: фейсбук-страница Игоря Голованя

Пятый президент Петр Порошенко подал административный иск против действующего главы государства Владимира Зеленского.

Зеленского вызывают на заседание в Верховный суд. Адвокат Порошенко Игорь Головань обнародовал судебную повестку. Административное дело касается "признания его бездействия противоправным и обязательства совершить определенные действия".

Заседание пройдет 28 февраля. Председательствующей судьей назначили Гончарову Ирину Анатольевну.

Обратите внимание! Накануне Порошенко объявили о подозрении по делу об угле из оккупированного Донбасса. Правоохранители считают, что он мог находиться в сговоре с высшим руководством России. Подозрение лично не передали, потому что политик сейчас за границей.

Повестка для Зеленского / Фото Игоря Голованя

"Рождественское перемирие" под угрозой

Источник: ООС

Боевики обстреливают украинских военных на Донбассе, поэтому "рождественское перемирие" может оказаться под угрозой. С начала суток 23 декабря оккупанты уже трижды срывали тишину, 2 раза используя запрещенное оружие.

Возле Шумов били из минометов и гранатометов.

Вблизи Золотого-4 – из минометов

В Луганской области российкие наемники запускали беспилотник, предположительно, "Орлан-10". Он пересек линию столкновения.

К счастью, потерь среди военнослужащих ООС нет.

Договоренность о перемирии: коротко

На заседании Трехсторонней контактной группы 22 декабря договорились соблюдать соглашение о режиме прекращения огня на Донбассе. Оно действовало с 27 июля 2020 года, но боевики перестали его соблюдать.

В ТКГ заверили, что есть реальная возможность обеспечить тишину. Более того, видят готовность и другой стороны к этому шагу.

Новая мутация штамма Дельта в 7 регионах Украины

Источник: ИМБГ

Ученые Института молекулярной биологии и генетики НАНУ закончили анализ образцов 74 пациентов с коронавирусом.

Среди образцов ученые зафиксировали новый для Украины вариант Дельта штамма AY.122.

В каких регионах обнаружили новый штамм

Днепропетровская область,

Сумская,

Полтавская,

Николаевская,

Житомирская,

Одесская.

Этот штамм распространен в России и отмечается тяжелым течением болезни, высокой скоростью инфицирования и смертности.