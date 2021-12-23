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Пресконференція Путіна

Джерело: 24 канал

Володимир Путін дав щорічну підсумкову пресконференцію. Президент держави-агресорки не оминув увагою Україну та Північноатлантичний альянс.

Головні тези Путіна

Путін цинічно намагається переконати усіх, що це "Київ готує третю військову операцію на Донбасі". При цьому Росія ще з осені стягує війська до кордону.

Він зухвало висловлювався про Революцію Гідності, назвавши її "загостренням у 2014 році" та "державним переворотом".

Крім того, Путін знову заговорив, що після розпаду СРСР, мовляв, частина історичних російських територій нібито залишилася в Україні.

Ба більше, президент бідкався про те, що Росії доводиться жити, "весь час оглядаючись, коли "довбануть". Таким чином він хотів пояснити, чому Москва вимагає у НАТО не розширюватись на Схід.

Наостанок Путін приголомшив заявою, що Україну нібито створив радянський вождь Володимир Ленін. Каже, мовляв, це сталося вже після його смерті, але "за його принципами".

До слова, у Міністерстві закордонних справ України вже спростували заяву Путіна про "військову операцію на Донбасі". Наголосили, що Київ прагне лише миру. Натомість про Москву таке сказати важко.

До теми – Підсумки пресконференції Путіна | На цю хвилину:

Роз'яснення Міноборони про військовий облік для жінок

Джерело: 24 канал

У Міноборони пояснили процедуру, як жінкам ставати на військовий облік. Процес схожий до того, як на службу беруть чоловіків. Різниця у тому, що кликатимуть не всіх жінок, а тільки певних професій.

Необхідні документи

У 2022 році жінка має написати заяву до місцевого військкомату, а також надати низку документів:

копії і оригінали паспорту;

ідентифікаційний код;

свідоцтво про одруження;

свідоцтво про народження дітей;

документ про закінчення навчання;

довідки з роботи. ​

Далі військкомат вивчатиме документи. Комісія має направити жінку на медогляд за місцем проживання. Крім професії, будуть зважати ще на вік та стан здоров'я.

Що цьому передувало

17 грудня 2021 року став чинним перелік спеціальностей та професій жінок яких беруть на облік військовозобов'язаних.

Мовиться про журналісток, операторок, піарниць, видавчинь, бібліотекарок, перекладачок, медиків та ветеринарок, аналітикинь, фінансисток, науковиць, менеджерок різного типу. У

Міноборони запевняли, що до кінця 2022 року не каратимуть жінок, які не стануть на військовий облік. Їхнім роботодавцям наразі теж нічого не загрожує. Потім вже будуть штрафи.

До речі Військовий облік для жінок: як реагують соцмережі

Верховний Суд викликає Зеленського за позовом Порошенка

Джерело: фейсбук-сторінка Ігоря Голованя

П'ятий президент Петро Порошенко подав адміністративний позов проти чинного глави держави Володимира Зеленського.

Зеленського викликають на засідання до Верховного суду. Адвокат Порошенка Ігор Головань оприлюднив судову повістку. Адміністративна справа стосується "визнання його бездіяльності протиправною та зобов'язання вчинити певні дії".

Засідання пройде 28 лютого. Головуючою суддею призначили Гончарову Ірину Анатоліївну.

Зверніть увагу! Напередодні Порошенку оголосили про підозру у справі щодо вугілля з окупованого Донбасу. Правоохоронці вважають, що він міг перебувати у змові з вищим керівництвом Росії. Підозру особисто не передали, бо політик зараз за кордоном.



Повістка для Зеленського / Фото Ігоря Голованя

"Різдвяне перемир'я" під загрозою

Джерело: ООС

Бойовики обстрілюють українських військових на Донбасі, тому "різдвяне перемир'я" може бути під загрозою. Від початку доби 23 грудня окупанти вже тричі зривали тишу, 2 рази використовуючи заборонену зброю.

Біля Шумів гатили з мінометів та гранатометів.

Поблизу Золотого-4 – з мінометів

На Луганщині російські найманці запускали безпілотник, ймовірно, "Орлан-10". Він перетнув лінію зіткнення.

На щастя, втрат серед військовослужбовців ООС немає.

Домовленість про перемир'я: коротко

На засіданні Тристоронньої контактної групи 22 грудня домовились дотримуватися угоди про режим припинення вогню на Донбасі. Вона діяла з 27 липня 2020 року, але бойовики перестали її дотримуватись.

У ТКГ запевнили, що наразі є реальна можливість забезпечити тишу. Ба більше, бачать готовність і іншої сторони до цього кроку.

Нова мутація штаму Дельта у 7 регіонах України

Джерело: ІМБГ

Вчені Інституту молекулярної біології і генетики НАНУ закінчили аналіз зразків 74 пацієнтів з коронавірусом.

Серед зразків вчені зафіксували новий для України варіант Дельта штаму AY.122.

У яких регіонах виявили новий штам

Дніпропетровська область,

Сумська,

Полтавська,

Миколаївська,

Житомирська,

Одеська.

Цей штам поширений в Росії та відзначається важким перебігом хвороби, високою швидкістю інфікування та смертністю.