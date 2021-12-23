До переліку віднесли жінок різних професій. Наприклад, журналісток, операторок, піарниць, видавчинь, бібліотекарок, перекладачок, працівниць медичної сфери, аналітикинь, фінансисток, науковиць та менеджерок різного профілю.

До теми Військовий облік для жінок: що зміниться для українок

Реакція українців

Загалом жінки позитивно сприйняли нововведення. Наприклад, у твітері українки зазначають, що нічого поганого у тому, що жінки стануть на військовий облік, немає. Наводять приклад Ізраїлю, де служать всі, а країна має потужну армію. Однак член "Європейської Солідарності" Валерій Прозапас називає порівняння із військовою системою Ізраїлю "смішним".

Журналістка Олександра Горчинська обурилась від прямої трансляції Міноборони, де мали пояснити, як працюватиме новий наказ. Вона звернула увагу на погану комунікацію та роз'яснення правил.



Жінки – у військкомат / Фото Олександри Горчинчької

Жінки вже ходили у військкомат

Деякі жінки вже навіть ходили у військкомат. Екснардепка Вікторія Войцицька написала, що на облік стати вже можна.

"Вас зустрінуть дуже чемно та з повагою!" – додала жінка.

Журналістка Ірина Сампан теж написала у фейсбуці "Тримайся, Києво-Святошинський військкомат, я вже йду!"



Жінки вже ходили у військкомат / Фото Вікторії Войцицької

Перші труднощі

Дехто натрапив на труднощі із документами. Наприклад Христина Морозова розповіла, що дзвонила у військкомат Дніпровського району в Києві, аби уточнити, чи можна стати на облік за місцем проживання. Там відповіли, що можна стати на облік за місцем роботи, але організація має написати листа.

Дзвоню в Солом'янський – поки стати на облік не можна. Інформація буде в новому звітному періоді, в середині січня. Всім треба проходити медкомісію. Інформацію оприлюднили зараз, щоб жінки морально підготувалися,

– зазначила Морозова.

Журналістка Ольга Сантарович дивується, навіщо брати на військовий облік тисячі жінок, якщо вони наразі не знають, що робити в армії. Вона припускає, що відповідної роботи та роз'яснення для жінок не будуть проводити.

У мережі навіть жартують про хитрощі, за допомогою яких можна змусити жінок стати на військовий облік.



Повістки для жінок / Фото з фейсбуку Настки Федченко



Фото з телеграму

Громадський діяч Олександр Равчев написав, що "псевдопатріархальні українські чоловіки втратили свій останній аргумент в суперечках про гендерну рівність". Наостанок він пожартував, що хлопчики тепер мусять вчитись самі собі варити борщ. Наталія Каташинська у твітері додала, що чекає суперечок серед жінок і чоловіків про військовий облік із серії "доборолися, феміністки".



Українці діляться лайфхаками / Фото з телеграму

Що треба знати про військовий облік для жінок

Список професій розширили, аби перестрахуватись через неспокійну ситуацію на кордоні.

Щоб стати на військовий облік, потрібно підготувати низку документів: заяву про взяття на військовий облік, паспорт, ідентифікаційний код, військово-обліковий документ, свідоцтво про народження дітей, якщо є.

Якщо жінка-працівниця не стане на облік, то сплачуватиме штраф 850 – 1700 гривень, а її керівник на роботі – 5100 – 8500 гривень.

Однак у Міноборони заспокоїли, що до кінця 2022 року не каратимуть жінок, які не стануть на військовий облік. Їхнім роботодавцям наразі теж нічого не загрожує.

Жінки окремих професій в Україні стали військовозобов'язаними: дивіться відео