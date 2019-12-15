Циничные обещания Путина и борьба за Крым на картах – видео недели

24 канал предлагает вашему вниманию самые интересные и популярные среди наших читателей сюжеты за неделю.

Цена договоренностей с Россией

За шесть лет войны российские оккупационные войска ни разу не выполнили обязательств, в частности закрепленных в двух Минских соглашениях. Всего за шесть лет было объявлено более 15 режимов прекращения огня и перемирия, однако российские оккупанты не соблюдали договоренностей.

Смотрите видео о самых трагических страницах российско-украинской войны:​

Рекордная сумма переводов от украинцев из-за границы

В Министерстве социальной политики отметили, что переводы трудовых мигрантов положительно влияют на украинскую экономику. Ведь они являются серьезным источником валютных поступлений в страну, которые обеспечивают стабильный курс гривны. 120 миллиардов гривен – такую сумму украинские заробитчане переслали в Украину в 2019 году. И это – рекорд за все годы Независимости.

Смотрите видео об украинских заробитчанах за рубежом:

Церковный скандал на Тернопольщине

На Тернопольщине священники самовольно продают церковную недвижимость. Сначала вернуть имущество церкви взялись верующие, а потом историей занялись и в Государственном бюро расследований. Для людей было настоящим шоком узнать, что тернопольские владыки продали бизнесменам замок, монастырь и гидроэлектростанцию на территории национального заповедника Днестровский каньон.

На Тернопольщине иерархи продают церковное имущество: смотрите видео

Расследование убийства Павла Шеремета

Нацполиция задержала и с согласия Генпрокуратуры объявила подозрение фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Из-за резонанса и общественного значения этого дела в Министерстве внутренних дел Украины провели срочный брифинг. Во время него стало известно, что по резонансному делу подозреваемыми являются 5 человек. Их задержание произошло 12 декабря.

Смотрите видео о новых деталях по делу Шеремета:

Почему Украину все чаще изображают без Крыма

Украина борется за возвращение аннексированного Крыма уже более пяти лет. Однако все чаще на картах его изображают российским. Недавно в скандал попал даже официальный сайт государственного реестра избирателей. Но потом заверили, что участки на карте все прописаны как территория Украины и на украинском, а вот карту использовали из сайта Open Street maps – и за ее данные они не отвечают.

Известные компании и СМИ обозначали украинский Крым как территорию РФ: смотрите видео