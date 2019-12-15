Цинічні обіцянки Путіна та церковний скандал на Тернопільщині – відео тижня

24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

Ціна домовленостей з Росією

За шість років війни російські окупаційні війська жодного разу не виконали зобов'язань, зокрема закріплених в двох Мінських угодах. Загалом за шість років було оголошено понад 15 режимів припинення вогню та перемир'я, проте російські окупанти не дотрималися домовленостей.

Дивіться відео про найтрагічніші сторінки російсько-української війни:

Рекордна сума переказів від українців з-за кордону

У Міністерстві соціальної політики зазначили, що перекази трудових мігрантів позитивно впливають на українську економіку. Адже вони є серйозним джерелом валютних надходжень у країну, які забезпечують стабільний курс гривні. 120 мільярдів гривень – таку суму українські заробітчани переслали в Україну у 2019 році. І це – рекорд за всі роки Незалежності.

Дивіться відео про українських заробітчан за кордоном:

Церковний скандал на Тернопільщині

На Тернопільщині священники самовільно продають церковну нерухомість. Спочатку повернути майно церкви взялися віряни, а потім історією зайнялись і в Державному бюро розслідувань. Для людей було справжнім шоком довідатися, що тернопільські владики продали бізнесменам замок, монастир і гідроелектростанцію на території національного заповідника Дністровський каньйон.

На Тернопільщині ієрархи продають церковне майно: дивіться відео

Розслідування вбивства Павла Шеремета

Нацполіція затримала і за згодою Генпрокуратури оголосила підозру фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета. Через резонанс та суспільне значення цієї справи у Міністерстві внутрішніх справ України провели терміновий брифінг. Під час нього стало відомо, що у резонансній справі підозрюваними є 5 осіб. Їх затримання відбулося 12 грудня.

Дивіться відео про нові деталі у справі Шеремета:

Чому Україну все частіше зображують без Криму

Україна бореться за повернення анексованого Криму вже понад п'ять років. Проте все частіше на картах його зображують російським. Нещодавно у скандал потрапив навіть офіційний сайт державного реєстру виборців. Та потім запевнили, що дільниці на мапі усі прописані як територія України і українською, а от мапу використали з сайту Open Street maps – і за її дані вони не відповідають.

Які відомі компанії та ЗМІ позначали український Крим як територію РФ: дивіться відео