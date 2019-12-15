20:50
15 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ПІДСУМКИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін підкочує до Поклонської. Маніпуляції Лукашенка
      Вєсті Кремля
      18:19, 14 грудня
      Вєсті.UA. Жир: Оновлені бійки Верховній Раді. Зрадомер Зеленського
      Вєсті.UA
      18:59, 14 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ПІДСУМКИ 2019

      Цинічні обіцянки Путіна та церковний скандал на Тернопільщині – відео тижня

      291 Читать новость на русском
      Відео тижня / 24 канал

      24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

      Ціна домовленостей з Росією

      За шість років війни російські окупаційні війська жодного разу не виконали зобов'язань, зокрема закріплених в двох Мінських угодах. Загалом за шість років було оголошено понад 15 режимів припинення вогню та перемир'я, проте російські окупанти не дотрималися домовленостей. 

      Дивіться відео про найтрагічніші сторінки російсько-української війни: 

      Рекордна сума переказів від українців з-за кордону

      У Міністерстві соціальної політики зазначили, що перекази трудових мігрантів позитивно впливають на українську економіку. Адже вони є серйозним джерелом валютних надходжень у країну, які забезпечують стабільний курс гривні. 120 мільярдів гривень – таку суму українські заробітчани переслали в Україну у 2019 році. І це – рекорд за всі роки Незалежності.

      Дивіться відео про українських заробітчан за кордоном:

      Церковний скандал на Тернопільщині

      На Тернопільщині священники самовільно продають церковну нерухомість. Спочатку повернути майно церкви взялися віряни, а потім історією зайнялись і в Державному бюро розслідувань. Для людей було справжнім шоком довідатися, що тернопільські владики продали бізнесменам замок, монастир і гідроелектростанцію на території національного заповідника Дністровський каньйон.

      На Тернопільщині ієрархи продають церковне майно: дивіться відео

      Розслідування вбивства Павла Шеремета

      Нацполіція затримала і за згодою Генпрокуратури оголосила підозру фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета. Через резонанс та суспільне значення цієї справи у Міністерстві внутрішніх справ України провели терміновий брифінг. Під час нього стало відомо, що у резонансній справі підозрюваними є 5 осіб. Їх затримання відбулося 12 грудня.

      Дивіться відео про нові деталі у справі Шеремета:

      Чому Україну все частіше зображують без Криму

      Україна бореться за повернення анексованого Криму вже понад п'ять років. Проте все частіше на картах його зображують російським. Нещодавно у скандал потрапив навіть офіційний сайт державного реєстру виборців. Та потім запевнили, що дільниці на мапі усі прописані як територія України і українською, а от мапу використали з сайту Open Street maps – і за її дані вони не відповідають.

      Які відомі компанії та ЗМІ позначали український Крим як територію РФ: дивіться відео

       

      Німецький суд арештував ексдепутата Онищенка: деталі
      сьогодні
      3924
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Скандал Відео тижня Анексія Криму Новини Криму Україна – Росія Війна на Донбасі Тернопіль Вбивство Павла Шеремета
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 20:01 Найсмішніші меми тижня: шахи Зеленського і Путіна, рік Грети і сосиска за 120 тисяч доларів
      Василь Денисюк 995
      сьогодні , 19:30 Цинічні обіцянки Путіна та церковний скандал на Тернопільщині – відео тижня
      Северин Трач 291
      сьогодні , 17:55 Бубка голосував проти відсторонення Росії від Олімпіади: правда чи ні
      Ігор Саджениця 1203
      сьогодні , 17:00 Особливий статус Донбасу: як це грає "на руку" Путіну
      Анна Калюжна 477
      сьогодні , 15:03 Хитрий Путін та хвиля протестів: топ подій, що змінили світ у 2019 році
      Анатолій Максимов 1681
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук