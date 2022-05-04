В Министерстве внутренних дел сообщили, что есть убитые и раненные, а также опубликовали жуткое видео, на котором виден момент удара и последствия ракетной атаки.

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Оккупанты попали в группу рабочих, которые садились в автобус после окончания смены. Число жертв уточняется. На месте работали полицейские и спасатели,

– говорится в сообщении МВД.

Момент удара по Авдеевскому коксохимическому заводу: видео МВД

Напомним, что российские захватчики обстреляли Авдеевский коксохимический завод 3 мая. Глава Донецкой ОВ Павел Кириленко сообщал, что по предварительной информации известно о 10 погибших и 15 раненых людях.

Россияне знали, куда целили

Кириленко и правоохранители заявляют, что враг точно знал, куда целится . В момент обстрела работники завода как раз завершили смену и на остановке ждали автобуса, который должен был развозить их по домам.

Первыми помощь пострадавшим оказывали спасатели и парамедики. На место прибыла полиция, чтобы задокументировали доказательства военного преступления России, так как погибшие и раненые работники завода не имели никакого отношения к военному делу.

Глава Донецкой ОВА заявил, что это очередное циничное преступление россиян на украинской земле, за которое России придется ответить.

Сегодня, 4 мая, стало известно, что Авдеевский коксохимический завод враг снова атаковал. В то же время завод попал не под ракетный, а под минометный обстрел.

Информации о жертвах на заводе пока нет, но известно, что на предприятии повреждено одно здание.

Ситуация в Донецкой области

Только 2 мая враг обстрелял 10 населенных пунктов Донецкой области. К сожалению, среди мирного населения есть погибшие и раненые. Известно, что повреждения получили по меньшей мере 33 гражданских объекта.

В список населенных пунктов, которые беспощадно обстреливали россияне, попали: Мариуполь, Лиман, Авдеевка, Покровск, Северск, Святогорск, Яровая, Новониколаевка, Очеретино, Шевченко.

Россияне обстреливали мирных жителей и жилищную инфраструктуру по авиации, реактивным системам залпового огня "Град", танкам, тяжелой артиллерии, а также крылатыми ракетами.

Вчера, 3 мая, российские оккупанты снова обстреляли населенные пункты в Донецкой области. В результате атак погиб 21 человек, еще 27 – ранены.

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