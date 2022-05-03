Об этом рассказал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. Он отметил, что за каждое преступление, совершенное оккупантами в Украине, они обязательно понесут наказание.
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Оккупанты продолжают убивать гражданских
По словам Кириленко, 3 мая россияне убили 21 мирного жителя Донбасса и ранили еще 27.
Это самое большое количество жертв за один день с тех пор, как россияне обстреляли железнодорожный вокзал Краматорска,
– заметил председатель ОВА.
В частности, мирные жители погибли в следующих населенных пунктах:
- 10 человек – в Авдеевке,
- 5 – в Лимане,
- 4 – в Угледаре,
- 1 – в Великой Новоселке,
- 1 – в Шандриголовом.
Кириленко подытожил, что также удалось уточнить информацию о 2 погибших в Мариуполе. Однако точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.
Оккупанты убили за сутки 21 гражданского в Донецкой области / Фото Павла Кириленко
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Ситуация в Донецкой области: коротко
- Российские военные 2 мая обстреляли 10 городов и сел в Донецкой области. Оккупанты били из "Градов", танков и ракет.
- В тот же день на Донбассе получили ранения 12 человек. К сожалению, один гражданский погиб.
- Прямо в дом многодетной семьи на Донетчине попал вражеский боеприпас. 39-летняя женщина и 3 ее детей от 7 до 15 лет чудом выжили.
- Из-за постоянных обстрелов в области идет эвакуация мирного населения. В частности, 30 апреля удалось вывезти в безопасное место 435 человек.
- По данным Генштаба ВСУ, оккупанты осуществляют перегруппировку на отрезках Донецкого направления.
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