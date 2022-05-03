Об этом рассказал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. Он отметил, что за каждое преступление, совершенное оккупантами в Украине, они обязательно понесут наказание.

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Оккупанты продолжают убивать гражданских

По словам Кириленко, 3 мая россияне убили 21 мирного жителя Донбасса и ранили еще 27.

Это самое большое количество жертв за один день с тех пор, как россияне обстреляли железнодорожный вокзал Краматорска,

– заметил председатель ОВА.

В частности, мирные жители погибли в следующих населенных пунктах:

10 человек – в Авдеевке,

5 – в Лимане,

4 – в Угледаре,

1 – в Великой Новоселке,

1 – в Шандриголовом.

Кириленко подытожил, что также удалось уточнить информацию о 2 погибших в Мариуполе. Однако точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.



Оккупанты убили за сутки 21 гражданского в Донецкой области / Фото Павла Кириленко

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