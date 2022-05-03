Про це розповів голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Він зауважив, що за кожен злочин, скоєний окупантами в Україні, вони обов'язково понесуть покарання.

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Окупанти продовжують вбивати цивільних

За словами Кириленка, 3 травня росіяни вбили 21 мирного мешканця Донеччини та поранили ще 27.

Це – найбільша кількість жертв за один день відтоді, як росіяни обстріляли залізничний вокзал Краматорська,

– зауважив голова ОВА.

Зокрема, мирні жителі загинули у наступних населених пунктах:

10 людей – в Авдіївці,

5 – у Лимані,

4 – у Вугледарі,

1 – у Великій Новосілці,

1 – у Шандриголовому.

Кириленко підсумував, що також вдалося уточнити інформацію щодо 2 загиблих у Маріуполі. Проте точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо.



Окупанти вбили за добу 21 цивільного на Донеччині / Фото Павла Кириленка

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