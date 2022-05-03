Про це розповів голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Він зауважив, що за кожен злочин, скоєний окупантами в Україні, вони обов'язково понесуть покарання.
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Окупанти продовжують вбивати цивільних
За словами Кириленка, 3 травня росіяни вбили 21 мирного мешканця Донеччини та поранили ще 27.
Це – найбільша кількість жертв за один день відтоді, як росіяни обстріляли залізничний вокзал Краматорська,
– зауважив голова ОВА.
Зокрема, мирні жителі загинули у наступних населених пунктах:
- 10 людей – в Авдіївці,
- 5 – у Лимані,
- 4 – у Вугледарі,
- 1 – у Великій Новосілці,
- 1 – у Шандриголовому.
Кириленко підсумував, що також вдалося уточнити інформацію щодо 2 загиблих у Маріуполі. Проте точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо.
Окупанти вбили за добу 21 цивільного на Донеччині / Фото Павла Кириленка
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Ситуація у Донецькій області: коротко
- Російські військові 2 травня обстріляли 10 міст і сіл на Донеччині. Окупанти гатили з "Градів", танків і ракет.
- Того ж дня на Донбасі отримали поранення 12 людей. На жаль, 1 цивільний загинув.
- Прямісінько у будинок багатодітної сім'ї на Донеччині влучив ворожий боєприпас. 39-річна жінка та 3 її дітей віком від 7 до 15 років дивом вижили.
- Через постійні обстріли в області триває евакуація мирного населення. Зокрема, 30 квітня вдалося вивезти в безпечні місця 435 людей.
- За даними Генштабу ЗСУ, окупанти здійснюють перегрупування на відтинках Донецького напрямку.
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