В Нацполіції України повідомили, що є вбиті та поранені, а також опублікували моторошне відео, на якому видно момент удару та наслідки ракетної атаки.

До теми Ворог 3 травня нещадно обстрілював Донеччину: понад 20 загиблих, багато поранених

Окупанти поцілили у групу робітників, які сідали в автобус після закінчення зміни. Кількість жертв уточнюється. На місці працювали поліцейські та рятувальники,

– йдеться у Нацполіції.

Момент удару по Авдіївському коксохімічному заводу: відео Нацполіції

Нагадаємо, що російські загарбники обстріляли Авдіївський коксохімічний завод 3 травня. Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомляв, що за попередньою інформацією відомо про 10 загиблих та 15 поранених людей.

Росіяни знали, куди цілили

Кириленко та правоохоронці заявляють, що ворог точно знав, куди цілить. У момент обстрілу працівники заводу якраз завершили зміну та на зупинці чекали автобусу, який мав розвозити їх по домівках.

Першими допомогу потерпілим надавали рятувальники та парамедики. На місце прибула поліція, аби задокументували докази воєнного злочину Росії, адже загиблі та поранені працівники заводу не мали жодного стосунку до військової справи.

Голова Донецької ОВА заявив, що це черговий цинічний злочин росіян на українській землі, за який Росії доведеться відповісти.

Сьогодні, 4 травня, стало відомо, що Авдіївський коксохімічний завод ворог атакував знову. Водночас цього разу завод потрапив не під ракетний, а під мінометний обстріл.

Інформації про жертви на заводі наразі немає, але відомо, що на підприємстві пошкоджена одна будівля.

Ситуація на Донеччині

Лише впродовж 2 травня ворог обстріляв 10 населених пунктів Донецької області. На жаль, серед мирного населення є загиблі та поранені. Відомо, що руйнувань зазнали щонайменше 33 цивільних об'єкти.

До списку населених пунктів, які нещадно обстрілювали росіяни, потрапили: Маріуполь, Лиман, Авдіївка, Покровськ, Сіверськ, Святогірськ, Ярова, Новомиколаївка, Очеретине, Шевченко.

Росіяни обстрілювали мирних мешканців та житлову інфраструктуру з авіації, реактивних систем залпового вогню "Град", танків, важкої артилерії, а також крилатими ракетами.

Вчора, 3 травня, російські окупанти знову обстріляли населені пункти на Донеччині. Внаслідок атак загинула 21 людина, ще 27 – поранені.

Вас може зацікавити – брифінг Садового та Козицького щодо ракетних ударів по Львову 3 травня: відео