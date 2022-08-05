В украинском офисе Amnesty International говорят, что не участвовали в подготовке отчета об ВСУ

Оксана Покальчук заявила, что украинский офис Amnesty International не участвовал в подготовке циничного отчета об ВСУ. В нем говорится, что украинские воины якобы нарушают международное право.

Скандальный отчет Amnesty International возмутил украинцев. В частности, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба посоветовал организации прекратить создавать ложную реальность.

Обратите внимание Не позволим порочить нашу армию, – Резников резко отреагировал на скандальный отчет Amnesty

Оксана Покальчук – директор Amnesty International Ukraine – заявила, что каждый человек из украинского офиса знает, что россия – ответственна за преступления агрессии против Украины.

Кроме того, Покальчук подчеркнула, что значительная часть команды – это люди, которые были вынужденны оставить все позади, спасая себя и близких от войны.

Украинский офис не был включен в подготовку или написание текста публикации. Со своей стороны представители и представительницы украинского офиса сделали все, что могли, чтобы этот материал не был обнародован,

– заявила Покальчук.

Директор Amnesty International Ukraine заявила, что украинский офис отказался публиковать материал на сайте или переводить его на украинский.

Глава Amnesty International выдала абсурдное заявление о "троллях"

Скандальный отчет Amnesty International раскритиковали представители украинской власти. В частности:

президент Владимир Зеленский;

Дмитрий Кулеба – глава МИД Украины;

Алексей Резников – министр обороны Украины;

Михаил Подоляк – советник главы Офиса Президента.

Также свои возмущенные комментарии оставили многие украинские правозащитники.

Тем временем Агнесс Каламар – директор организации – издала абсурдное заявление об "украинских и российских троллях", которые якобы атакуют Amnesty International. Каламар пожаловалась на "пропаганду войны" и "дезинформацию".

Арестович рассказал, как россия коррумпировала международные организации

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что россия более 20 лет "работала" над тем, чтобы получать от международных организаций те оценки, которые ей нужны. Для этого страна-оккупант привлекала свои спецслужбы. Международные организации коррумпировали и ставили на финансирование.

Отчет Amnesty International пытается амнистировать государство-террориста

Президент Владимир Зеленский во время обращения 4 августа раскритиковал циничный отчет Amnesty International, который пытается амнистировать государство-террориста и переложить ответственность с агрессора на жертву. Украинский лидер заявил об аморальной избирательности организации.

Заметьте – Подоляк отреагировал на циничный отчет Amnesty International по ВСУ: смотрите видео