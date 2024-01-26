Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре. В целом количество погибших в результате ракетного удара 23 января увеличилось до 11 человек.
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Количество жертв снова возросло
Несмотря на усилия медиков, сегодня ночью в больнице умерла 61-летняя женщина,
– сообщили в прокуратуре.
Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов добавил, что после ракетного удара женщина получила серьезные травмы, ее состояние врачи оценивали как тяжелое. Несмотря на все попытки, спасти женщину не удалось.
По состоянию на 26 января количество погибших в результате ракетных обстрелов увеличилось до 11 человек. Среди жертв российского террора – большинство женщины и 8-летний ребенок. Пострадало в результате обстрелов 62 человека.
Ракетный обстрел Харькова 23 января: что известно
- На рассвете 23 января Россия массированно атаковала Украину ракетами различных типов. Под ударом оказался Киев, Харьков и Павлоград.
- Оккупанты атаковали Харьковскую область еще ночью – около 4 утра, а уже в 7 утра – нанесли ракетные удары. Под атакой оказались Киевский и Салтовский районы.
- Одна из ракет попала в пятиэтажку. Как следствие – один из подъездов полностью разрушен. Спасатели разбирали завалы до вечера 25 января.
- Под ударом 23 января оказалась гражданская инфраструктура, газопровод, санаторная школа для больных детей и автомобили. В результате ракетных атак возникли пожары.
- Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что обстрел 23 января стал одним из самых масштабных по количеству жертв трагедий в городе за все время полномасштабной войны. В связи с чем 25 января в Харькове был объявлен день траура.