Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре. В целом количество погибших в результате ракетного удара 23 января увеличилось до 11 человек.

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Количество жертв снова возросло

Несмотря на усилия медиков, сегодня ночью в больнице умерла 61-летняя женщина,

– сообщили в прокуратуре.

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов добавил, что после ракетного удара женщина получила серьезные травмы, ее состояние врачи оценивали как тяжелое. Несмотря на все попытки, спасти женщину не удалось.

По состоянию на 26 января количество погибших в результате ракетных обстрелов увеличилось до 11 человек. Среди жертв российского террора – большинство женщины и 8-летний ребенок. Пострадало в результате обстрелов 62 человека.

Ракетный обстрел Харькова 23 января: что известно