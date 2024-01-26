Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі. Загалом кількість загиблих унаслідок ракетного удару 23 січня збільшилася до 11 осіб.
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Кількість жертв знову зросла
Попри зусилля медиків, сьогодні вночі у лікарні померла 61-річна жінка,
– повідомили у прокуратурі.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що після ракетного удару жінка отримала серйозні травми, її стан лікарі оцінювали як важкий. Попри усі намагання, врятувати жінку не вдалося.
Станом на 26 січня кількість загиблих унаслідок ракетних обстрілів збільшилася до 11 осіб. Серед жертв російського терору – більшість жінки та 8-річна дитина. Постраждало унаслідок обстрілів 62 особи.
Ракетний обстріл Харкова 23 січня: що відомо
- Вдосвіта 23 січня Росія масовано атакувала Україну ракетами різних типів. Під ударом опинився Київ, Харків та Павлоград.
- Окупанти атакували Харківщину ще вночі – близько о 4-й ранку, а вже о 7-й ранку – завдали ракетних ударів. Під атакою опинилися Київський і Салтівський райони.
- Одна з ракет влучила у п'ятиповерхівку. Як наслідок – один з під'їздів повністю зруйновано. Рятувальники розбирали завали до вечора 25 січня.
- Під ударом 23 січня опинилася цивільна інфраструктура, газопровід, санаторна школа для хворих дітей та автомобілі. Унаслідок ракетних атак виникли пожежі.
- Мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що обстріл 23 січня став одним з наймасштабніших за кількістю жертв трагедій у місті за увесь час повномасштабної війни. У зв'язку з чим 25 січня у Харкові був оголошений день жалоби.