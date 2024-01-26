Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі. Загалом кількість загиблих унаслідок ракетного удару 23 січня збільшилася до 11 осіб.

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Кількість жертв знову зросла

Попри зусилля медиків, сьогодні вночі у лікарні померла 61-річна жінка,

– повідомили у прокуратурі.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що після ракетного удару жінка отримала серйозні травми, її стан лікарі оцінювали як важкий. Попри усі намагання, врятувати жінку не вдалося.

Станом на 26 січня кількість загиблих унаслідок ракетних обстрілів збільшилася до 11 осіб. Серед жертв російського терору – більшість жінки та 8-річна дитина. Постраждало унаслідок обстрілів 62 особи.

Ракетний обстріл Харкова 23 січня: що відомо