Окупанти обстріляли Харків 23 січня 2024 року. Тепер ворог намагається вигадати фейк, аби хоч якось приховати свої злочинні дії. Прокремлівське видання "Московський комсомолець" заявило про начебто "замасковані об'єкти ЗСУ", інформує 24 Канал.

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Деталі про російський фейк

Загарбники під час обстрілу зруйнували низку цивільних об'єктів. Серед них – житлові будинки. Моторошні фото руйнувань облетіли весь світ. Використала кадри й російська пропаганда. Ворог вкотре пробив дно своїм цинізмом.

Окупанти заявили, що житлові будинки воїни ЗСУ використовували для своїх потреб. Окрім того, ворог бреше, що в одній з будівель розташовували "іноземні найманці". Звичайно ж, ця "інформація" не має нічого спільного з реальністю. Жодних доказів своїх "заяв" пропагандисти, звичайно ж, не навели.



Як окупанти брешуть про обстріл / Скриншот

Обстріл Харкова 23 січня – що відомо

Російські окупанти увечері 23 січня вкотре обстріляли Харків. Ворог вдарив по центру міста, де перебувало багато людей. Відомо про десятки постраждалих. Під вогнем окупантів опинилися цивільні будівлі. Зокрема:

житлові будинки;

офісні приміщення;

кафе;

аптеки.

Окрім того, ворог вдарив по Національній академії правових наук України.