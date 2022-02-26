Циничный выбор: президент Кыргызстана поддержал Путина

Россия вероломно начала войну против Украины. За последние цивилизованный поддержал Украину. Однако президент Кыргызстана Садыр Жапаров занял другую позицию.

Лидер Кыргызстана позвонил по телефону президенту России и поддержал агрессора и тирана.

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Циничный выбор

В частности, политики обсудили ситуацию по проведению государством-агрессором "специальной военной операции" на территории Украины. Садыр Жапаров переложил на официальный Киев ответственность за провал Минских договоренностей, а также поддержал действия России по так называемой "защите мирного населения Донбасса". Напомним, именно Российская Федерация в 2014 году оккупировала украинский Крым и начала войну на Донбассе.

В ответ Владимир Путин, инициировавший агрессивную войну против Украины, поблагодарил президента Кыргызстана за "принципиальную солидарную позицию". Кроме того, он подтвердил взаимные настроения по поводу разнопланового укрепления отношений между Россией и Кыргызстаном.

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