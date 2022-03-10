В уже традиционной и вполне ожидаемой риторикой оккупанты заявили, что украинцы сами сбросили бомбы на женщин и детей. Об этом рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, передает 24 канал.

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Вчера все российские СМИ начали распространять информацию о том, что это "Правый сектор" взорвал роддом. Цинизм зашкаливает, но это преступление уже невозможно скрыть от мира. То, что заявление сделал генсек ООН – поднимает этот вопрос на самый высокий уровень во всем мире,

– объяснил Денисенко.

Он добавил, что большинство газет всего мира 10 марта вышло с фотографиями детской больницы в Мариуполе.

Отметим, что генсек ООН Антониу Гутерреш призвал немедленно прекратить насилие и кровопролитие. Однако к кому он обращался – неизвестно. Ведь политик "забыл" употребить слово Россия, когда писал о бомбах, сброшенных на больницу. Как будто они сами упали на медучреждение.

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