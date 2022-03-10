У вже традиційній та цілком очікуваній риториці окупанти заявили, що українці самі скинули бомби на жінок та дітей. Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, інформує 24 канал.

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Учора всі російські ЗМІ почали розповсюджувати інформацію про те, що це "Правий сектор" підірвав пологовий будинок. Цинізм зашкалює, але цей злочин вже неможливо сховати від світу. Те, що заяву зробив генсек ООН – підіймає це питання на найвищий рівень в усьому світі,

– пояснив Денисенко.

Він додав, що більшість газет всього світу 10 березня вийшли з фотографіями дитячої лікарні в Маріуполі.

Зауважимо, генсек ООН Антоніу Гутерреш закликав негайно припинити насильство та кровопролиття. Однак до кого він звертався – невідомо. Адже політик "забув" вжити слово Росія, коли писав про бомби, які скинули на лікарню. Так, ніби вони самі впали на медзаклад.

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