Citroen разработала очки, которые спасают от распространенной болезни в транспорте

Компания Citroen создала очки, которые предназначены для поездок в транспорте. Устройство, которое назвали Seetroen, может помочь побороть очень распространенную болезнь – так называемую морскую болезнь или болезнь движения, которую ощущают в транспорте многие люди.

Об этом сказано на YouTube-канале разработчика.

Как известно, немало людей во время поездок в транспорте испытывают тошноту и головокружение. Именно с этими симптомами будут бороться очки Seetroen.

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Очки состоят из белой пластиковые оправы, в которой размещены четыре кольца, наполненные синей жидкостью. Эта жидкость движется по фронтальной и сагиттальной осям – влево-вправо и вперед-назад – и создает искусственный горизонт.

Так, если надеть очки при первых признаках укачивания, то уже через несколько минут они синхронизируют сигналы от вестибулярного аппарата с сигналами от глаз, сфокусированных на каком-то неподвижном предмете.

Очки Seetroen, которые помогают от укачивания

Эти очки, по словам разработчиков, могут справиться с задачей в 95% случаев. Стоят Seetroen 99 евро (2900 гривен).

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