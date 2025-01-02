Такая услуга возможна в связи с тем, что во вторник, 31 декабря, Кабмин принял распоряжение, которое предусматривает изменения в перечень административных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти и ЦПАУ. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.

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Что известно о новой услуге в ЦПАУ

Проект распоряжения предлагает внести изменения в приложение по дополнению перечня административных услуг органов исполнительной власти.

А также услуг, которые предоставляются органами местного самоуправления в порядке делегированных полномочий, которые являются обязательными для предоставления через ЦПАУ, административной услугой "Одновременное оформление (в том числе вместо утраченного или похищенного), обмен паспорта гражданина Украины и паспорта / паспортов гражданина Украины для выезда за границу".

В Кабмине считают, что такая услуга предоставит гражданам более широкие возможности для выбора учреждения, в котором можно одновременно оформить внутренний паспорт гражданина Украины и паспорт для выезда за границу.

Отметим, что с 1 апреля 2024 года в Украине подорожало оформление загранпаспорта. Цена оформления документа, что будет изготавливаться по стандартному сроку (в течение 20 дней) составляет до 958 гривен, по экспресс-сроку – 1598 гривен.