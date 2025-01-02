Така послуга є можливою у зв'язку з тим, що у вівторок, 31 грудня, Кабмін ухвалив розпорядження, яке передбачає зміни до переліку адміністративних послуг, які надаються органами виконавчої влади та ЦНАП. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Кабінету міністрів України.

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Що відомо про нову послугу у ЦНАП

Проєкт розпорядження пропонує внести зміни у додаток щодо доповнення переліку адміністративних послуг органів виконавчої влади.

А також до послуг, які надаються органами місцевого самоврядування у порядку делегованих повноважень, що є обов'язковими для надання через ЦНАП, адміністративною послугою "Одночасне оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обмін паспорта громадянина України та паспорта / паспортів громадянина України для виїзду за кордон".

У Кабміні вважають, що така послуга надасть громадянам ширші можливості для вибору установи, в якій можна одночасно оформити внутрішній паспорт громадянина України та паспорт для виїзду за кордон.

Зазначимо, що з 1 квітня 2024 року в Україні подорожчало оформлення закордонного паспорта. Ціна оформлення документа, що виготовлятиметься за стандартним терміном (впродовж 20 днів) становить до 958 гривень, за експрес-терміном – 1598 гривень.