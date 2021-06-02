Детали от Шмыгаля
2 июня правительство поддержало установление методических рекомендаций для органов местного самоуправления. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Читайте также Территориальным общинам разрешили регистрировать рождение, брак и смерть
2 июня Кабмин поддержал установление методических рекомендаций для органов местного самоуправления. Речь идет о критериях территориальной доступности ЦПАУ и их территориальных подразделений.
Время в пути при добирании транспортом до ЦПАУ должно составлять не больше 30 минут.
Мы вводим критерии по размещению центров предоставления админуслуг, чтобы они могли приносить максимальную пользу для жителей общин,
– объяснил чиновник.
Он добавил, что количество новых ЦПАУ в Украине растет. Их создают для того, чтобы украинцы могли удобно и качественно получать государственные услуги.
На 2021 год предусмотрена субвенция на расширение сети ЦПАУ в размере 231 миллиона гривен.
Рекомендуем Рада поддержала совершенствование функций старост