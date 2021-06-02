Детали от Шмыгаля

2 июня правительство поддержало установление методических рекомендаций для органов местного самоуправления. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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2 июня Кабмин поддержал установление методических рекомендаций для органов местного самоуправления. Речь идет о критериях территориальной доступности ЦПАУ и их территориальных подразделений.

Время в пути при добирании транспортом до ЦПАУ должно составлять не больше 30 минут.

Мы вводим критерии по размещению центров предоставления админуслуг, чтобы они могли приносить максимальную пользу для жителей общин,

– объяснил чиновник.

Он добавил, что количество новых ЦПАУ в Украине растет. Их создают для того, чтобы украинцы могли удобно и качественно получать государственные услуги.

На 2021 год предусмотрена субвенция на расширение сети ЦПАУ в размере 231 миллиона гривен.

Обратите внимание! 26 мая правительство создало в Украине новый праздник – День работника ЦПАУ. Его будут отмечать ежегодно 6 сентября. Такую дату выбрали не просто так – именно 6 сентября 2012 года президент-беглец Виктор Янукович подписал указ о создании Центров предоставления админуслуг.

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