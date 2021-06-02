Деталі від Шмигаля

2 червня уряд підтримав встановлення методичних рекомендацій для органів місцевого самоврядування. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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2 червня Кабмін підтримав встановлення методичних рекомендацій для органів місцевого самоврядування. Мовиться про критерії територіальної доступності ЦНАПів та їх територіальних підрозділів.

Час у дорозі при добиранні транспортом до ЦНАПу має становити не більше ніж 30 хвилин.

Ми запроваджуємо критерії щодо розміщення центрів надання адмінпослуг, щоб вони могли приносити максимальну користь для жителів громад,

– пояснив чиновник.

Він додав, що кількість нових ЦНАПів в Україні зростає. Їх створюють для того, щоб українці могли зручно та якісно отримувати державні послуги.

На 2021 рік передбачена субвенція на розширення мережі ЦНАПів у розмірі 231 мільйона гривень.

Зверніть увагу! 26 травня уряд створив в Україні нове свято – День працівника ЦНАПу. Його відзначатимуть щороку 6 вересня. Таку дату обрали не просто так – саме 6 вересня 2012 року президент-втікач Віктор Янукович підписав указ про створення Центрів надання адмінпослуг.

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