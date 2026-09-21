Трамп запретил журналистам трех СМИ вход в Белый дом и опубликовал провокационное фото

Президент США Дональд Трамп опубликовал фотографию трех черных мусорных пакетов с логотипами CNN, MS NOW и Politico на фоне Белого дома. Публикация появилась после того, как его администрация приняла решение закрыть журналистам этих трех СМИ доступ в Белый дом.

Соответствующую фотографию он опубликовал в своей социальной сети Truth Social.

Что известно о скандале Трампа с журналистами?

На опубликованном снимке на фоне резиденции главы государства запечатлены логотипы CNN, MS NOW и Politico, нанесенные непосредственно на мусорные мешки.



Трамп опубликовал изображения журналистов / Скриншот

Ограничения для представителей прессы уже начали активно применять на практике. По информации СМИ, корреспондентке MS NOW Акайле Гарднер полностью деактивировали постоянный пропуск, а у представительницы Politico Шайенн Хаслетт изъяли аккредитацию. Журналистка CNN Бетси Кляйн вместе с телеоператором также не смогли попасть на территорию Белого дома.

На телеканале MS NOW заявили, что намерены принять все необходимые меры для защиты своих прав, гарантированных Первой поправкой к Конституции США, подчеркнув, что Белый дом является государственным учреждением, а его деятельность финансируется американскими налогоплательщиками. В то же время CNN и Politico также заявили, что продолжат освещать работу администрации и будут отстаивать свои права.

Эксперты по вопросам свободы слова, опрошенные Reuters, предположили, что ограничение доступа из-за содержания журналистских материалов может быть оспорено в суде как противоречащее конституционным гарантиям свободы прессы.

Напомним, 18 сентября Дональд Трамп в соцсетях обвинил ряд СМИ в распространении, по его словам, "фейков" и заявил, что им не следует позволять постоянно публиковать выдумки и ложь о деятельности президента США. Он также добавил, что после этих изданий ограничения могут коснуться и других СМИ.

В тот же день во время беседы в Овальном кабинете журналисты спросили Трампа, кого именно он имеет в виду, и президент привел в качестве примеров New York Times и Washington Post, однако прямо не заявлял о намерении запретить их журналистам работать в Белом доме.

New York Times назвала такие действия "неконституционной угрозой-местью" и выразила поддержку другим СМИ, которые, по ее оценке, подвергаются преследованиям. В Washington Post заявили, что доступ журналистов в Белый дом является конституционным правом, а действия президента назвали формой давления на СМИ.