Відповідне фото він опублікував у власній соціальній мережі Truth Social.

Що відомо про скандал Трампа із журналістами?

На викладеному зображенні на тлі резиденції глави держави зафіксовано логотипи CNN, MS NOW та Politico, нанесені безпосередньо на сміттєві пакети.



Трамп опублікував образи журналістів / Скриншот

Обмеження для представників преси вже почали активно застосовувати на практиці. За інформацією ЗМІ, кореспондентці MS NOW Акайлі Гарднер повністю деактивували постійну перепустку, а в представниці Politico Шайенн Хаслетт вилучили акредитацію. Журналістка CNN Бетсі Кляйн разом із телеоператором також не змогли потрапити на територію Білого дому.

На телеканалі MS NOW заявили, що мають намір вжити всіх необхідних заходів для захисту своїх прав, гарантованих Першою поправкою до Конституції США, наголосивши, що Білий дім є державною установою, а його діяльність фінансується американськими платниками податків. Водночас CNN і Politico також заявили, що продовжать висвітлювати роботу адміністрації та захищатимуть свої права.

Експерти з питань свободи слова, яких опитало Reuters, припустили, що обмеження доступу через зміст журналістських матеріалів можуть бути оскаржені в суді як такі, що суперечать конституційним гарантіям свободи преси.

Нагадаємо, 18 вересня Дональд Трамп у соцмережах звинуватив низку медіа у поширенні, за його словами, "фейків" і заявив, що їм не варто дозволяти постійно публікувати вигадки та неправду про діяльність президента США. Він також додав, що після цих видань обмеження можуть торкнутися й інших медіа.

Того ж дня під час розмови в Овальному кабінеті журналісти запитали Трампа, кого саме він має на увазі, і президент назвав серед прикладів New York Times та Washington Post, однак прямо не заявляв про намір заборонити їхнім журналістам працювати в Білому домі.

New York Times назвала такі дії "неконституційною погрозою-помстою"та висловила підтримку іншим медіа, які, за її оцінкою, зазнають переслідувань. У Washington Post заявили, що доступ журналістів до Білого дому є конституційним правом, а дії президента назвали формою тиску на медіа.