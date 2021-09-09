CNN и вагнеровцы: что не так с расследованием

История с вагнеровцами все больше напоминает какой-то шпионский сериал. Информация появляется дозировано, с определенной периодичностью (чтобы не забывали), и из разных источников. Дальше читайте на украинском языке.

В чому проблема? В цій історії конфліктно переплелися інтереси України і Росії, нинішньої і попередньої української влади, колишніх керівників українських спецслужб, які ображені, що їм не вдалося (судячи з різних джерел) реалізувати лиху спецоперацію і стилі Джеймса Бонда.

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Джерело інформації для CNN – саме колишні керівники військової розвідки України, які мають певні образи, політичні симпатії і антипатії. І тому варто уникати поспішних і прямолінійних висновків, хто і в чому винен, чому не відбулася ця спецоперація, якими могли бути її наслідки (зокрема і в разі гучного провалу).

Дуже насторожує той факт, що в ФСБ відразу відреагували і похвалили цю публікацію. Коли в умовах гібридної війни щось дуже подобається росіянам, тим більше їх спецслужбам, це, як мінімум привід для занепокоєння. І навпаки. Те, що американці могли бути в курсі, не означає що це була їх операція, або вони брали в ній пряму участь.

Дуже показово, що високопоставлений чиновник США сказав CNN, що твердження "українських джерел" "помилкові". Він вказав, що розвідка США знала про операцію, але заперечував будь-яку причетність. Чиновник, який побажав залишитися неназваним, припустив, що спроби втягнути американські агентства можуть бути спробою розділити або навіть перекласти провину за провал української операції з високим ризиком. Ось до такої оцінки варто прислухатися.