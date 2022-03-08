Coca-Cola останавливает работу в России: официальное заявление

Компания Coca-Cola долго не делала заявлений о присоединении к общемировой позиции против войны в Украине. И не выходила из рынка России.

Но теперь это наконец произошло. Во вторник, 8 марта, компания Coca-Cola сделала "подарок" россиянам.

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Coca-Cola останавливает работу в России

В официальном заявлении Coca-Cola говорится, что компания останавливает свой бизнес в России – из-за вторжения этой страны в Украину. То есть наконец приобщается ко многим другим мировым корпорациям, которые на этот шаг пошли значительно быстрее.

Наши сердца – с людьми, которые испытывают последствия этих трагических событий в Украине,

– заявили в Coca-Cola.

Однако и добавили: "Мы будем продолжать отслеживать и оценивать ситуацию по развитию обстоятельств".

Напомним, компания выпускает продукцию под очень многими известными брендами. Речь идет о:

Газированных напитках Coca-Cola, Sprite и Fanta.

Воды, кофе и чаи Dasani, SmartWater, vitaminwater, Topo Chico, Powerade, Costa и многих других.

К слову, в этот же день американская сеть кофеен Starbucks, гигант потребительских товаров Unilever, сеть быстрого питания McDonald's и несколько других компаний тоже объявили о планах остановить или изменить свою деятельность в России.

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