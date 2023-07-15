Мертв, уволен и "на отдыхе": куда исчезают российские генералы

Российская армия пошатнулась – это факт, а вот потери генералов – закономерность. Если потерю одного генерала во время войны можно считать несчастьем, потеря двух – оправдать неосторожностью. То, что произошло с российским командованием на Юге Украины, ярко показывает несогласие военного руководства России.

К таким выводам пришли в CNN анализируя последние новости с Юга. Так, 11 июля утром украинская ракета попала в гостиницу в прибрежном городе Бердянск, который захватили российские военные. В результате этого погиб генерал-лейтенант Олег Цоков – заместитель командующего Южным военным округом и ключевая фигура в обороне России оккупированных районов Юга Украины.

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Считается, что пока "самый высокий" среди примерно 10 российских генералов, убитых во время кампании в Украине.

58 бригада сделала гостиницу "Дюна" своей штаб-квартирой, это было известно, но Цоков все-таки переехал. И это после тяжелого ранения осенью прошлого года во время украинского удара под Сватовым. Также бригада является важной составляющей обороны передовых рубежей на западе Запорожской области, где украинские войска предпринимают попытки прорыва в контрнаступлении.

– пишет издание.

Загадочная отставка Попова

! Через два дня российское командование потеряло сразу двух старших офицеров – генерал-лейтенанта Олега Цокова безвозвратно, а генерал-майора Ивана Попова с громким политическим скандалом, который продолжает набирать обороты.

Вечером 12 июля, появилось четырехминутное аудиообращение от генерал-майора Ивана Попова, командира 58-й, в котором он критиковал то, что он назвал изменой российского военного руководства и неадекватностью, что повлекло за собой массовые потери среди его людей.

Он утверждал о серьезных недостатках российской обороны. Попов отметил, что задавал вопрос об "отсутствии контрбатарейного огня", отсутствии постов артиллерийской разведки и массовой гибели и ранении собратьев от вражеской артиллерии.

Жалобы генерала, по мнению ISW, могут выявить важные проблемы для россиян - что им "не хватает оперативных резервов, которые позволили бы им осуществлять ротацию обороняемого от украинских контрнаступлений личного состава и что российские линии обороны могут быть хрупкими".

Предположение российских военкоров

Российские военные блоггеры предположили, что и Цоков, и Попов были "способными солдатами", вызвавших лояльность среди своих людей. В 2021 году последний выступил на церемонии в Кремле с участием диктатора Путина.

Мятеж "Вагнера" в конце июня поставил под вопрос эффективность и преданность нескольких высокопоставленных лиц, некоторых из которых с тех пор никто не видел.

Суровикина до сих пор никто не видел

Когда мятеж разворачивался, генерал Олег Суровикин, глава Воздушно-космических сил России, появился на видео несколько растрепанным и призвал главаря "Вагнера" Евгения Пригожина прекратить его восстание. Суровикин был в хороших отношениях с Пригожиным, выражавшим свое восхищение генералом.

"Действительно, именно Суровикин организовал упорядоченный выход из Херсона в ноябре прошлого года, заслужив похвалу за это, после того, как его назначили главой российских войск в Украине. Но потом его заменили в январе и не видели с тех пор, как произошел мятеж "Вагнера", – утверждает издание.

Один из самых известных блоггеров страны-агрессора – Рыбар говорит, что судьба Попова является показательной "охотой на ведьм", которая началась после мятежа Пригожина. Сейчас местонахождение Попова неизвестно.

В то же время, среди всей неопределенности и путаницы минобороны сохраняет монашеское молчание. Ни слова о Цокове спустя два дня после его убийства. Также отсутствуют ограничения по убыткам после резкого увольнения Попова. Без комментариев и относительно места нахождения Суровикина.

То, что представляют в министерстве обороны – это хорошо поставленные выступления министра Шойгу и обычно незаметного Герасимова. Вскоре после мятежа Шойгу видели во время инспекции где-то в Украине (однако, когда именно было снято видео, остается под вопросом),

– информирует издание.

Западные эксперты говорят, что культура мелкого соперничества, частично вызванная эндемической коррупцией, пронизывает Министерство обороны и многие эшелоны вооруженных сил, несмотря на неотложные потребности кампании в Украине.

Есть также отчеты о некомпетентности и жестокости среди старших командиров. Пример: фиаско штурма города Угледар в январе, вторая катастрофа, над которой руководил тот же командир. В прошлом году была хаотическая попытка преодолеть реку на Востоке Украины, закончившуюся потерей большей части батальонной тактической группы.

"А еще есть сюрреалистическая сага о Пригожине. Когда начался его мятеж, лидер "Вагнера" обругал двух высокопоставленных военных, а также дал понять, что целью является освобождение Шойгу и Герасимова, которых он ненавидел", – пишет медиа.

Утрата более способных командиров является еще одним признаком того, что российская "специальная военная операция" с каждой неделей слабеет.