Украинские разведчики получили шведские катера: в ГУР рассказали, на что способна эта техника

Украинские разведчики получили новые скоростные бронированные десантно-штурмовые катера Combat Boat-90. Шведские суда усилили оперативные возможности спецназовцев на море.

Катера были приобретены за 165 миллионов гривен. Их передали спецназовцам ГУР МО Украины в июне 2024 года в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт" компании Метинвест, говорят в Главном управлении разведки.

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На что способны шведские "Дракары"

Этот катер длиной 14.9 метра и шириной 3.8 метра может развивать скорость до 43 узлов. При этом он может перевозить до 21 бойца в полном боевом снаряжении или 4.5 тонны груза.

CB-90 вооружены пулеметами и гранатометами, при необходимости могут быть оснащены малыми противокорабельными ракетами, морскими минами и глубинными бомбами.

Их назвали "Дракарами" в честь кораблей викингов. Катера можно применять для десантных операций, наблюдения за акваторией, патрулирования. Также они могут выполнять роль плавсредств огневой поддержки.

Командир десантно-штурмового катера "Дракар" морского центра "Викинг" ГУР Сергей говорит, что преимуществами этой техники является ее маневренность, скорость и многофункциональность.

С ее помощью можно выполнять различные поставленные задачи: как логистические -- перевозка боекомплекта, людей, разного рода груза, так и патрулирование. С квалифицированным экипажем катер может выполнить любую поставленную задачу,

– отмечает он.

Он добавил, что "Дракар" достаточно бронированный, чтобы защитить от пуль и обломков. Кроме этого катер имеет значительный запас хода в 300 морских миль.