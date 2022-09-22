С начала полномасштабного российского вторжения российских войск в Украину ConcordBank направил в поддержку ВСУ ценным для фронта снаряжением более чем на 62 миллиона гривен. Половину своей прибыли ConcordBank ежемесячно направляет на поддержку украинской армии. Средства направляются на спецсчет НБУ, Биржу Благотворительности "ДоброДій", в благотворительный фонд "Лига Банков" и другие фонды.

Полгода все наши усилия направлены на поддержание стабильной работы бизнеса и благодаря этому – на поддержку для ВСУ. Мы верим в нашу страну, верим в победу, и это наша обязанность – сделать все от нас зависящее",

– прокомментировала Елена Соседка, глава наблюдательного совета ConcordBank, соучредитель Concord Fintech Solutions и Биржи Благотворительности "ДоброДій".

Львиная часть средств ConcordBank направлена в Биржу Благотворительности "ДоброДій" и были закуплены 2 беспилотника, 32 квадрокоптера, десятки тепловизоров, радиостанций, комплектов активных наушников, медицинское снаряжение для военных и полевых медиков, а также экипировка для воинов общей стоимостью 42,6 миллиона гривен.



ConcordBank направил в поддержку ВСУ 62 миллиона гривен

Биржа Благотворительности "ДоброДій" входит в открытую финтехэкосистему Concord Fintech Solutions, учредителями которой является Елена и Юлия Соседки, работает уже более 8 лет и за это время реализовала более 13 тысяч проектов, оказав благотворительную помощь тяжелобольным детям, медицинским учреждениям, в поддержку культурных инициатив – общая сумма помощи составляет 93,7 миллиона гривен. С начала полномасштабного российского вторжения в Украину основная часть помощи направляется на нужды ВСУ.

"8 лет назад мы положили начало Бирже Благотворительности "ДоброДій" для помощи больным детям и нуждающимся. Но 24 февраля мир изменился коренным образом, и с тех пор львиная доля средств направляется на ВСУ. Последние месяцы показали, что все мы намного ближе, чем думали ранее. Благотворительность, которая раньше заключалась в помощи лечения детей и взрослых, сегодня направлена на защиту своей земли и права жить", – рассказала об изменениях Юлия Соседка, соучредительница Биржи Благотворительности "ДоброДій" и Concord Fintech Solutions, член наблюдательного совета ConcordBank.

На днях ConcordBank за вклад в обороноспособность Украины получил благодарность от военных и военной администрации Днепропетровской области: "Война объединила украинцев ради одной цели: нашей победы. Каждый стал волонтером. Армии помогают и крупные компании. Спасибо всем, кто делает это благородное дело", – отметил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

В то же время, к сожалению, сегодня появляются псевдопатриоты-мошенники, спекулирующие на теме помощи ВСУ, и ConcordBank помогает блокировать их деятельность. Так, Елена Соседка у себя в телеграм-канале рассказала, что банк пресек схему мошенников, которые якобы собирали средства для войска, заблокировав средства на счете и совершив все необходимые действия для содействия расследованию правоохранительных органов.

Биржа Благотворительности "ДоброДій" основана сестрами Юлией и Еленой Соседками 1 августа 2014 года в г. Днепр.

В 2018 году "ДоброДій" вошла в тройку лучших благотворительных организаций Украины и получила диплом Национального конкурса "Благотворительная Украина-2018".

В 2020 году "ДоброДій" получила 2 призовых места в Национальном конкурсе "Благотворительная Украина-2020", 2-е место в номинации "Платформа добра", а руководитель Биржи Лолита Кузина вошла в тройку лучших менеджеров в сфере благотворительности.

Concord Fintech Solutions – первая в Украине открытая финтех-экосистема, единственную инфраструктуру которой формируют ConcordBank, независимый процессинговый центр ProCard, платежный сервис ConcordPay, IT-компания MustPay и Биржа Благотворительности "ДоброДій".