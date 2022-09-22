Пів року всі наші зусилля спрямовані на підтримання стабільної роботи бізнесу та, завдяки цьому, – на підтримку для ЗСУ. Ми віримо в нашу країну, віримо в перемогу, і це наш обов'язок – зробити все від нас залежне",

– прокоментувала Олена Сосєдка, голова наглядової ради ConcordBank, співзасновниця Concord Fintech Solutions та Біржі Благодійності "ДоброДій".

Левову частину коштів ConcordBank направлено до Біржі Благодійності "ДоброДІй" та було закуплено 2 безпілотники, 32 квадрокоптери, десятки тепловізорів, радіостанцій, комплектів активних навушників, медичне спорядження для військових та польових медиків, а також екіпірування для воїнів загальною вартістю 42,6 мільйона гривень.



ConcordBank спрямував на підтримку ЗСУ 62 мільйони гривень

Біржа Благодійності "ДоброДій" входить до відкритої фінтехекосистеми Concord Fintech Solutions, засновниками якої є Олена та Юлія Сосєдка, працює вже понад 8 років, і за цей час реалізувала понад 13 тисяч проєктів, надавши благодійну допомогу тяжкохворим дітям, медичним установам, на підтримку соціальних та культурних ініціатив – загальна сума допомоги становить 93,7 мільйона гривень. З початку повномасштабного російського вторгнення до України основна частина допомоги спрямовується на потреби ЗСУ.

"8 років тому ми започаткували Біржу Благодійності "ДоброДій" для допомоги хворим дітям та нужденним. Але 24 лютого світ змінився докорінно, і відтоді левова частка коштів спрямовується на ЗСУ. Останні місяці показали, що всі ми набагато ближчі, ніж думали раніше. Благодійність, яка раніше полягала в допомозі лікуванню дітей і дорослих, сьогодні спрямована на захист своєї землі та права жити", – розказала про зміни Юлія Сосєдка, співзасновниця Біржі Благодійності "ДоброДій" та Concord Fintech Solutions, член наглядової ради ConcordBank.

Днями ConcordBank за внесок в обороноздатність України отримав подяку від військових та військової адміністрації Дніпропетровської області: "Війна об’єднала українців довкола однієї мети: нашої перемоги. Кожен став волонтером. Армії допомагають і великі компанії. Дякую всім, хто робить цю благородну справу", – зазначив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Водночас, на жаль, сьогодні з'являються псевдопатріоти-шахраї, які спекулюють на темі допомоги ЗСУ, та ConcordBank допомагає блокувати їх діяльність. Так, Олена Сосєдка у себе в телеграм-каналі розказала, що банк припинив схему шахраїв, які начебто збирали кошти для війська, заблокувавши кошти на рахунку та відповідно вчинив усі необхідні дії для сприяння розслідуванню правоохоронних органів.

Біржа Благодійності "ДоброДій" заснована сестрами Юлією та Оленою Сосєдками 1 серпня 2014 року у м. Дніпро.

У 2018 році "ДоброДій" увійшла до трійки кращих благодійних організацій України та отримала диплом Національного конкурсу "Благодійна Україна-2018".

У 2020 році "ДоброДій" отримала 2 призові місця у Національному конкурсі "Благодійна Україна-2020", 2 місце у номінації “Платформа добра” та керівник Біржі Лоліта Кузіна увійшла до трійки найкращих менеджерів у сфері благодійності.

Concord Fintech Solutions – перша в Україні відкрита фінтех-екосистема, єдину інфраструктуру котрої формують ConcordBank, незалежний процессинговый центр ProCard, платіжний сервіс ConcordPay, IT-компанія MustPay та Біржа Благодійності "ДоброДій".