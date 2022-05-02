COVID-19 никуда не делся, – семейный врач ответила, много ли больных сейчас

Война, которую развязала Россия против Украины, отвлекла от других проблем, которые были до этого. Впрочем, COVID-19 не исчез, поэтому не стоит пренебрегать здоровьем, считая, что вакцинация не актуальна.

Об этом в эфире 24 канала сообщила семейный врач Анастасия Ходан. Она добавила, что сейчас людям нужно сделать бустерную дозу от COVID-19.

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COVID-19 не исчез

Случаев заболевания коронавирусом в Украине стало меньше. Однако это может быть связано с тем, что люди реже обращаются к врачам. Впрочем, все равно COVID-19 никуда не делся,

– отметила врач.

По ее словам, делать бустерную дозу необходимо и нашим военным. Как она отметила, если заболеет один, то может заразить других, а это приведет к снижению боеспособности. При легком течении болезни – минимум на 5 дней.

Кроме того, женщины и дети, которые планируют находиться за границей, тоже должны сделать третью дозу против COVID-19. Впрочем, если они не вакцинируются в нашей стране, то им это сделают в другой, поскольку за границей у человека должны быть сертификаты.

Не пренебрегайте здоровьем других

"Люди не соблюдают масочный режим. Понимаю, что сейчас сложно думать еще и об этом. Однако если у вас возникли какие-либо симптомы инфекционного заболевания – оставайтесь дома, проконсультируйтесь с врачом и старайтесь избегать мест, где есть скопления людей", – отметила Ходан. .

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Как она подчеркнула, если человек с симптомами COVID-19 спускается в укрытие, то ему необходимо надеть маску. Так он сможет сохранить здоровье других людей.

Новые вспышки инфекций

Кроме того, врач подчеркнула, что сейчас в Украине будет напряженная ситуация, поскольку в условиях гуманитарной катастрофы всегда есть угроза вспышек инфекционных заболеваний. Поэтому мы должны быть на страже.

"Это могут быть желудочно-кишечные инфекции, респираторные. Ситуация напряженная, вспышки будут. Впрочем, наша задача – уменьшить их последствия и возможность возникновения", – заявила Ходан.

Ситуация с COVID-19 в Украине

Министр здравоохранения Виктор Ляшко, 15 апреля, сообщил, какова сейчас ситуация с распространением COVID-19 в нашей стране. Он заявил, что инфекция не исчезла, впрочем, случаев заболевания стало меньше.

В конце марта Кабинет Министров Украины на время военного положения отменил карантинные зоны в стране. Также запрещено отстранять от работы работников, не вакцинировавшихся против COVID-19.

В середине марта Всемирная организация здравоохранения заявила, что война в Украине может усугубить пандемию COVID-19. Именно поэтому организация пытается сделать все, чтобы ограничить распространение инфекции.

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