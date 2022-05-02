Про це в ефірі 24 каналу повідомила сімейна лікарка Анастасія Ходан. Вона додала, що зараз людям необхідно зробити бустерну дозу від COVID-19.

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COVID-19 не зник

Випадків захворювання на коронавірус в Україні поменшало. Однак це може бути пов'язано з тим, що люди рідше звертаються до лікарів. Утім, однаково COVID-19 ніде не дівся,

– зазначили лікарка.

За її словами, робити бустерну дозу необхідно й нашим військовим. Як вона зауважила, якщо захворіє один, то може заразити інших, а це призведе до зниження боєздатності. За умови легкого перебігу хвороби – мінімум на 5 днів.

Крім того, жінки та діти, які планують перебувати певний час за кордоном, теж повинні зробити третю дозу проти COVID-19. Утім, якщо вони не вакцинуються в нашій країні, то їм це зроблять в іншій, оскільки за кордоном людина обов'язково мусить мати сертифікати.

Не нехтуйте здоров'ям інших

"Люди не дотримуються маскового режиму. Розумію, що зараз складно думати ще й про це. Однак якщо у вас виникли будь-які симптоми інфекційного захворювання – залишайтеся вдома, проконсультуйтесь з лікарем та старайтесь уникати місць, де є скупчення людей", – зауважила Ходан.

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Як вона підкреслила, якщо людина з симптомами COVID-19 спускається в укриття, то їй необхідно одягнути маску. Так вона зможе зберегти здоров'я інших людей.

Нові спалахи інфекцій

Крім того, лікарка наголосила, що зараз в Україні буде напружена ситуація, оскільки в умовах гуманітарної катастрофи завжди є загроза спалахів інфекційних захворювань. Саме тому ми повинні бути на сторожі.

"Це можуть бути шлунково-кишкові інфекції, респіраторні. Ситуація напружена, спалахи будуть. Утім, наше завдання – зменшити їхні наслідки та можливість їхнього виникнення", – заявила Ходан.

Ситуація з COVID-19 в Україні

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, 15 квітня, повідомив, яка зараз ситуація з поширенням COVID-19 в нашій країні. Він заявив, що інфекція не зникла, утім, випадків захворювання стало менше.

У кінці березня Кабінет Міністрів України на час воєнного стану скасував карантинні зони в країні. Також заборонено відстороняти від роботи працівників, які не вакцинувались проти COVID-19.

У середині березня Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що війна в Україні може погіршити пандемію COVID-19. Саме тому організація намагається зробити все, аби обмежити поширення інфекції.

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