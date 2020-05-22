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COVID-19 в Раде: когда нардепы вернутся к пленарным заседаниям

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Верховная Рада может вернуться к пленарным заседаниям 2 июня 2020
Пленарні засідання можуть відновити 2 червня / Рубрика

Верховная Рада может вернуться к пленарным заседаниям уже со 2 июня. Сейчас на коронавирус протестировали более полсотни нардепов, заболевания пока ни у кого не обнаружили.

Депутатов тестируют на COVID-19

В целом в Верховной Раде на коронавирус проверили 87 человек, из них 53 – парламентария. Результаты пока отрицательные. Об этом сообщила народный депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук в фейсбуке.

Интересно Из-за вспышки коронавируса Рада отменила пленарные заседания

При необходимости дополнительные тестирования будут сделаны на следующей неделе. Рассчитываем со 2 июня вернуться к пленарному режиму работы парламента,
– отметила Кравчук.

Парламентарии ожидают рекомендаций от Минздрава, как им лучше организовать свою работу с избирателями и поездки на округа.

Вспышка коронавирус в Раде: что известно

  • Из-за вспышки COVID-19 в парламенте нардепы решили отменить пленарные заседания, которые должны были состояться 21 и 22 мая.
  • До конца недели нардепы работают в комитетах, депутатских группах и фракциях.
  • Отметим, что 20 мая на пленарное заседание парламента не явились нардепы от "Батькивщины". В полном составе фракция пошла на самоизоляцию. Ранее коронавирус обнаружили у нардепа от этой политсилы Олега Мейдича
  • Кроме этого, как сообщила народный депутат Кира Рудик, тестируют и представителей фракции "Голос". Ведь среди них есть депутаты, которые контактировали с Мейдичем.
Автор: Ирина Пундор
Теги: Новости политики Карантин в Украине 2020 Новости Украины Партия Голос ВО Батькивщина Слуга народа Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Верховная Рада
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