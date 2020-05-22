COVID-19 в Раде: когда нардепы вернутся к пленарным заседаниям

Верховная Рада может вернуться к пленарным заседаниям уже со 2 июня. Сейчас на коронавирус протестировали более полсотни нардепов, заболевания пока ни у кого не обнаружили.

Депутатов тестируют на COVID-19

В целом в Верховной Раде на коронавирус проверили 87 человек, из них 53 – парламентария. Результаты пока отрицательные. Об этом сообщила народный депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук в фейсбуке.

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При необходимости дополнительные тестирования будут сделаны на следующей неделе. Рассчитываем со 2 июня вернуться к пленарному режиму работы парламента,

– отметила Кравчук.

Парламентарии ожидают рекомендаций от Минздрава, как им лучше организовать свою работу с избирателями и поездки на округа.

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