COVID-19 у Раді: коли нардепи повернуться до пленарних засідань

Верховна Рада може повернутись до пленарних засідань вже з 2 червня. Наразі на коронавірус протестували більше пів сотні нардепів, захворювання поки ні у кого не виявили.

Депутатів тестують на COVID-19

Загалом у Верховній Раді на коронавірус перевірили 87 осіб, з них 53 – парламентарі. Результати поки – негативні. Про це повідомила народна депутатка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук у фейсбуці.

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За потреби додаткові тестування будуть зроблені ще наступного тижня. Розраховуємо з 2 червня повернутись до пленарного режиму роботи парламенту,

– зазначила Кравчук.

Парламентарі очікують на рекомендації від МОЗ, як їм краще організувати свою роботу з виборцями та поїздки на округи.

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