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COVID-19 у Раді: коли нардепи повернуться до пленарних засідань

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Верховна Рада може повернутись до пленарних засідань 2 червня 2020
Пленарні засідання можуть відновити 2 червня / Рубрика

Верховна Рада може повернутись до пленарних засідань вже з 2 червня. Наразі на коронавірус протестували більше пів сотні нардепів, захворювання поки ні у кого не виявили.

Депутатів тестують на COVID-19

Загалом у Верховній Раді на коронавірус перевірили 87 осіб, з них 53 – парламентарі. Результати поки – негативні. Про це повідомила народна депутатка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук у фейсбуці.

Цікаво Через спалах коронавірусу Рада скасувала пленарні засідання

За потреби додаткові тестування будуть зроблені ще наступного тижня. Розраховуємо з 2 червня повернутись до пленарного режиму роботи парламенту,
– зазначила Кравчук.

Парламентарі очікують на рекомендації від МОЗ, як їм краще організувати свою роботу з виборцями та поїздки на округи.

Спалах коронавірусу у Раді: що відомо

  • Через спалах COVID-19 у парламенті нардепи вирішили скасувати пленарні засідання, які мали відбутись 21 та 22 травня
  • До кінця тижня нардепи працюють у комітетах, депутатських групах та фракціях.
  • Зазначимо, що 20 травня на пленарне засідання парламенту не з'явились нардепи від "Батьківщини". У повному складі фракція пішла на самоізоляцію. Раніше коронавірус виявили у нардепа від цієї політсили Олега Мейдича
  • Крім цього, як повідомила народна депутатка Кіра Рудик, тестують і представників фракції "Голос". Адже серед них є депутати, які контактували з Мейдичем. 
Автор: Ірина Пундор
Теги: Новини політики Карантин в Україні 2020 Партія Голос ВО Батьківщина Слуга народу Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Верховна Рада Новини України
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