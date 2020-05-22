COVID-19 у Раді: коли нардепи повернуться до пленарних засідань
Верховна Рада може повернутись до пленарних засідань вже з 2 червня. Наразі на коронавірус протестували більше пів сотні нардепів, захворювання поки ні у кого не виявили.
Депутатів тестують на COVID-19
Загалом у Верховній Раді на коронавірус перевірили 87 осіб, з них 53 – парламентарі. Результати поки – негативні. Про це повідомила народна депутатка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук у фейсбуці.
Цікаво Через спалах коронавірусу Рада скасувала пленарні засідання
За потреби додаткові тестування будуть зроблені ще наступного тижня. Розраховуємо з 2 червня повернутись до пленарного режиму роботи парламенту,
– зазначила Кравчук.
Парламентарі очікують на рекомендації від МОЗ, як їм краще організувати свою роботу з виборцями та поїздки на округи.
Спалах коронавірусу у Раді: що відомо
- Через спалах COVID-19 у парламенті нардепи вирішили скасувати пленарні засідання, які мали відбутись 21 та 22 травня.
- До кінця тижня нардепи працюють у комітетах, депутатських групах та фракціях.
- Зазначимо, що 20 травня на пленарне засідання парламенту не з'явились нардепи від "Батьківщини". У повному складі фракція пішла на самоізоляцію. Раніше коронавірус виявили у нардепа від цієї політсили Олега Мейдича
- Крім цього, як повідомила народна депутатка Кіра Рудик, тестують і представників фракції "Голос". Адже серед них є депутати, які контактували з Мейдичем.