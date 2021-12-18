COVID-19 в Украине: заразились свыше 7 тысяч человек, умерли 288

В течение последних суток в Украине заболели коронавирусом 7 503 человека. От осложнений недуга умерли 288 пациентов.

Статистика распространения COVID-19

Среди инфицированных – 674 ребенка и 154 медработника. В больницы госпитализировали 2 018 больных с симптомами коронавируса. В то же время выздоровели – 18 534 жителя страны.

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За сутки лаборатории провели 78 666 тестов, в том числе:

методом ПЦР – 35 092;

методом ИФА – 7 853;

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 35 721.

Важно! От начала пандемии в Украине зарегистрировали 3 604 549 случаев заболевания COVID-19. По состоянию на 18 декабря выздоровело – 3 999 324 людей.

Жертвами коронавируса, к сожалению, стали – 92 929 пациента.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 1395;

Винницкая область – 226;

Волынская область – 327;

Днепропетровская область – 319;

Донецкая область – 325;

Житомирская область – 186;

Закарпатская область – 260;

Запорожская область – 375;

Ивано-Франковская область – 222;

Киевская область – 390;

Кировоградская область – 109;

Луганская область – 72;

Львовская область – 370;

Николаевская область – 223;

Одесская область – 389;

Полтавская область – 443;

Ровненская область – 197;

Сумская область – 143;

Тернопольская область – 175;

Харьковская область – 278;

Херсонская область – 95;

Хмельницкая область – 293;

Черкасская область – 316;

Черновицкая область – 178;

Черниговская область – 197.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Данные: Worldometers | Инфографика 24 канала

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