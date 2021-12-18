COVID-19 в Украине: заразились свыше 7 тысяч человек, умерли 288
Источник:Минздрав
В течение последних суток в Украине заболели коронавирусом 7 503 человека. От осложнений недуга умерли 288 пациентов.
Статистика распространения COVID-19
Среди инфицированных – 674 ребенка и 154 медработника. В больницы госпитализировали 2 018 больных с симптомами коронавируса. В то же время выздоровели – 18 534 жителя страны.
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За сутки лаборатории провели 78 666 тестов, в том числе:
- методом ПЦР – 35 092;
- методом ИФА – 7 853;
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 35 721.
Важно! От начала пандемии в Украине зарегистрировали 3 604 549 случаев заболевания COVID-19. По состоянию на 18 декабря выздоровело – 3 999 324 людей.
Жертвами коронавируса, к сожалению, стали – 92 929 пациента.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев – 1395;
- Винницкая область – 226;
- Волынская область – 327;
- Днепропетровская область – 319;
- Донецкая область – 325;
- Житомирская область – 186;
- Закарпатская область – 260;
- Запорожская область – 375;
- Ивано-Франковская область – 222;
- Киевская область – 390;
- Кировоградская область – 109;
- Луганская область – 72;
- Львовская область – 370;
- Николаевская область – 223;
- Одесская область – 389;
- Полтавская область – 443;
- Ровненская область – 197;
- Сумская область – 143;
- Тернопольская область – 175;
- Харьковская область – 278;
- Херсонская область – 95;
- Хмельницкая область – 293;
- Черкасская область – 316;
- Черновицкая область – 178;
- Черниговская область – 197.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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