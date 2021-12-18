COVID-19 в Украине: заразились свыше 7 тысяч человек, умерли 288

18 декабря 2021 , 08:15
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Источник:

Минздрав

В течение последних суток в Украине заболели коронавирусом 7 503 человека. От осложнений недуга умерли 288 пациентов.

Статистика распространения COVID-19

Среди инфицированных – 674 ребенка и 154 медработника. В больницы госпитализировали 2 018 больных с симптомами коронавируса. В то же время выздоровели – 18 534 жителя страны.

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За сутки лаборатории провели 78 666 тестов, в том числе:

  • методом ПЦР – 35 092;
  • методом ИФА – 7 853;
  • исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 35 721.

Важно! От начала пандемии в Украине зарегистрировали 3 604 549 случаев заболевания COVID-19. По состоянию на 18 декабря выздоровело – 3 999 324 людей.

Жертвами коронавируса, к сожалению, стали – 92 929 пациента.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • Киев – 1395;
  • Винницкая область – 226;
  • Волынская область – 327;
  • Днепропетровская область – 319;
  • Донецкая область – 325;
  • Житомирская область – 186;
  • Закарпатская область – 260;
  • Запорожская область – 375;
  • Ивано-Франковская область – 222;
  • Киевская область – 390;
  • Кировоградская область – 109;
  • Луганская область – 72;
  • Львовская область – 370;
  • Николаевская область – 223;
  • Одесская область – 389;
  • Полтавская область – 443;
  • Ровненская область – 197;
  • Сумская область – 143;
  • Тернопольская область – 175;
  • Харьковская область – 278;
  • Херсонская область – 95;
  • Хмельницкая область – 293;
  • Черкасская область – 316;
  • Черновицкая область – 178;
  • Черниговская область – 197.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

 

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Автор: Анастасія Лукашевська