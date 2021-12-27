COVID-19 вместо Гринча: в Бангкоке отменили празднование Нового года

Жители и туристы Бангкока не будут отмечать Новый 2022 год. Власти отменили все мероприятия, учитывая увеличение количества новых случаев заболевания COVID-19.

Об отмене сообщило правительство Таиланда. Решения принимали столичная администрация Бангкока и правительственные учреждения.

К теме Новый год в Карпатах: сколько будет стоить аренда жилья в праздничный сезон

"С сожалением объявляем об отмене мероприятий по празднованию Нового года, которые проводятся в 50 районах, в том числе церемоний молитв и песнопений", – говорится в заявлении правительства.

В то же время, празднование не запретили частному сектору. Что важно, все должно происходить при соблюдении строгих карантинных ограничений.

COVID-19 в Таиланде: что известно

Число зарегистрированных в стране больных COVID-19 уже достигло 2 212 407.

За время пандемии от осложнений COVID-19 умерли 21 598 человек.

В то же время выздоровели – 2 156 373.

Усилят ли карантин на Новый год в Украине

В Таиланде полностью вакцинировали 64,2% населения.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что дополнительные ограничения на Новый год вводить не планируют. Однако все изменения будут зависеть от эпидемической ситуации.

Интересно – сколько потратили на Новый год в разных городах Украины: смотрите видео