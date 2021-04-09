COVID-19 в ВСУ: недуг унес жизнь еще одного бойца
В рядах ВСУ еще одна потеря – от осложнений, вызванных COVID-19, умер украинский военнослужащий. Он еще с конца марта находился на лечении, но 9 апреля его состояние здоровья резко ухудшилось.
Источник:Командование медицинских сил ВСУ
С начала пандемии недуг унес жизни уже 67 украинских военных и работников ВСУ. Сейчас COVID-19 болеют 2 917 человек.
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Что известно о новой жертве COVID-19
Украинский боец с 23 марта находился на стационарном лечении в военном мобильном госпитале. Но уже через неделю его эвакуировали в Военно-медицинский клинический центр северного региона.
Несмотря на проведенную терапию 9 апреля 2021 года, состояние его здоровья резко ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия не имели успеха,
– объяснили в Командовании медицинских сил ВСУ.
Какая ситуация с COVID-19 в ВСУ: статистика
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с начала пандемии выздоровели 19 919 человек, летальных исходов 67;
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на изоляции находятся 946 человек;
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за минувшие сутки зарегистрированы 205 новых случаев заболевания;
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с начала вакцинальной кампании в ВСУ 33 239 человек получили прививки.
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Распространение коронавируса в Украине
- За минувшие сутки, 8 апреля, в Украине зафиксировали 19 676 новых случаев коронавирусной болезни. Наибольшее количество новых больных в Киеве, а также на Днепропетровщине, Львовщине, Киевщине и Харьковщине.
- Ситуация в больницах Украины критическая. Некоторые регионы жалуются на нехватку свободных коек для больных COVID-19. Так, в Киеве больных коронавирусом будут класть в родильные дома и детские больницы.
- Министерство здравоохранения 9 апреля обновило распределение на карантинные зоны. Список "красных" пополнили еще 2 области, теперь их – 13.
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