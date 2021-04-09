В рядах ВСУ еще одна потеря – от осложнений, вызванных COVID-19, умер украинский военнослужащий. Он еще с конца марта находился на лечении, но 9 апреля его состояние здоровья резко ухудшилось.

С начала пандемии недуг унес жизни уже 67 украинских военных и работников ВСУ. Сейчас COVID-19 болеют 2 917 человек.

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Что известно о новой жертве COVID-19

Украинский боец с 23 марта находился на стационарном лечении в военном мобильном госпитале. Но уже через неделю его эвакуировали в Военно-медицинский клинический центр северного региона.

Несмотря на проведенную терапию 9 апреля 2021 года, состояние его здоровья резко ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия не имели успеха,

– объяснили в Командовании медицинских сил ВСУ.

Какая ситуация с COVID-19 в ВСУ: статистика

с начала пандемии выздоровели 19 919 человек, летальных исходов 67;

на изоляции находятся 946 человек;

за минувшие сутки зарегистрированы 205 новых случаев заболевания;

с начала вакцинальной кампании в ВСУ 33 239 человек получили прививки.

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