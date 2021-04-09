COVID-19 у ЗСУ: недуга забрала життя ще одного бійця
У лавах ЗСУ ще одна втрата – від ускладнень викликаних COVID-19 помер український військовослужбовець. Він ще з кінця березня перебував на лікуванні, але 9 квітня його стан здоров'я різко погіршився.
Джерело:Командування медичних сил ЗСУ
Від початку пандемії недуга забрала життя вже 67 українських військових та працівників ЗСУ. Наразі на COVID-19 хворіють 2 917 осіб.
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Що відомо про нову жертву COVID-19
Український боєць з 23 березня перебував на стаціонарному лікуванні у військовому мобільному госпіталі. Але вже за тиждень його евакуювали до Військово-медичного клінічного центру Північного регіону.
Попри проведену терапію 9 квітня 2021 року, стан його здоров'я різко погіршився. Проведені реанімаційні заходи не мали успіху,
– пояснили у Командуванні медичних сил ЗСУ.
Яка ситуація з COVID-19 у ЗСУ: статистика
- від початку пандемії одужало 19 919 осіб, летальних випадків 67;
- на ізоляції перебуває 946 осіб;
- за минулу добу зареєстровано 205 нових випадків захворювання;
- від початку вакцинальної кампанії у ЗСУ 33 239 осіб отримали щеплення.
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Поширення коронавірусу в Україні
- За минулу добу, 8 квітня, в Україні зафіксували 19 676 нових випадків коронавірусної хвороби. Найбільша кількість нових хворих у Києві, а також на Дніпропетровщині, Львівщині, Київщині та Харківщині.
- Ситуація у лікарнях України критична. Деякі регіони скаржаться на брак вільних ліжок для хворих на COVID-19. Так, у Києві хворих на коронавірус будуть класти у пологових будинках та дитячих лікарнях.
- Міністерство охорони здоров'я 9 квітня оновило розподіл на карантинні зони. Список "червоних" поповнили ще 2 області, тепер їх – 13.
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