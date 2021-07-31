COVID-сертификат для входа в ресторан и спортзал: в Черногории начали действовать новые правила
В Черногории бороться с распространением коронавируса решили с помощью COVID-сертификатов. Документ будут требовать на входе во все заведения и центры.
От 31 июля и до 30 августа эти документы потребуют в ресторанах, барах и кафе, а также в ночных клубах и спортивных центрах и в других развлекательных заведениях.
Актуально Черногория в разгар курортного сезона ужесточила карантинные ограничения
В Черногории потребуют COVID-сертификаты
COVID-сертификаты должны подтверждать полную вакцинацию или прохождение ПЦР или антеген-теста или же перенесенную болезнь. Они будут содержать QR-код, его должны проверить на входе в заведение питания, спортивный центр или развлекательное заведение.
Кроме того, COVID-сертификаты обязательно должны быть у всех работников ресторанов, баров, кафе и развлекательных заведений. Этот документ также потребуют и у туристов при посещении соответствующих заведений.Обратят внимание! Власти Черногории постановили перенести проведение всех массовых мероприятий и фестивалей на период после 20 августа.
Коронавирус в Черногории: последние новости
- По состоянию на 31 августа в Черногории коронавирусом болеют более 1,3 тысячи человек.
- Болезнь унесла жизни 1,6 тысячи граждан.
- В Черногории приняты 4 вакцины против COVID-19: Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing и Sputnik V.
- Полностью вакцинировали там уже более 150 тысяч человек, что составляет почти 25% всех жителей страны.
Коронавирус в Черногории / графика Минфина