Від 31 липня і до 30 серпня ці документи вимагатимуть в ресторанах, барах і кафе, а також у нічних клубах і спортивних центрах та в інших розважальних закладах.

Актуально Чорногорія у розпал курортного сезону посилила карантинні обмеження

У Чорногорії вимагатимуть COVID-сертифікати

COVID-сертифікати мають підтверджувати повну вакцинацію або проходження ПЛР чи антеген-тесту або ж перенесену хворобу. Вони міститимуть QR-код, його мають перевірити на вході до закладу харчування, спортивного центру або розважального закладу.

Крім того, COVID-сертифікати обов'язково мають бути у всіх працівників ресторанів, барів, кафе та розважальних закладів. Цей документ також вимагатимуть і у туристів при відвідуванні відповідних закладів.

Звернуть увагу! Влада Чорногорії постановила перенести проведення всіх масових заходів і фестивалів на період після 20 серпня.

Коронавірус у Чорногорії: останні новини

Станом на 31 серпня у Чорногорії коронавірусом хворіють понад 1,3 тисячі людей.

Хвороба забрала життя 1,6 тисячі громадян.

У Чорногорії схвалено 4 вакцини проти COVID-19: Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing та Sputnik V.

Повністю вакцинували там вже більше ніж 150 тисяч людей, що становить майже 25% усіх мешканців країни.



Коронавірус у Чорногорії / Графіка Мінфіну