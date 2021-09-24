Действовать COVID-сертификат будет 365 дней. Более того, сейчас на iOS (мобильной операционной системе Apple) можно сгенерировать "желтые" внутренние COVID-сертификаты в приложении Дия.
К теме Штрафы и заключение: правительство поддержало усиление ответственности за подделку COVID-документов
COVID-сертификат можно получить на портале Дия
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, что уже почти миллион украинцев сгенерировали свои международные COVID-сертификаты в приложении Дия.
Теперь сгенерировать сертификат можно и на портале Дия. Украинцы, не имеющие ID-карты или заграничного биометрического паспорта, или Дия.Подписи, смогут получить сертификат и путешествовать с ним,
– рассказал Федоров.
Он также вспомнил, что украинские COVID-сертификаты в Дие официально признаны в Евросоюзе.
Чтобы сгенерировать COVID-сертификат на портале Дия, нужно:
- авторизоваться на портале Дия;
- выбрать услугу "Сгенерировать COVID-сертификат";
- подписать квалифицированной электронной подписью заявление на получение сертификата, которым вы позволяете ЭСОЗ передать Дие медицинские данные для COVID-сертификата (для подписи на портале можно воспользоваться как Дия.Подписью, которую вы сгенерировали в приложении Дия, так и любой другой электронной подписью);
- после получения подписи под уведомлением о согласии предоставить медицинские данные Дия направляет запрос в Электронную систему здравоохранения и формируется сертификат в формате PDF.
Вы можете распечатать его или просто сохранить файл на телефоне или другом устройстве и показать QR-код с экрана,
– пояснили в министерстве.
Как сгенерировать международный COVID-сертификат о вакцинации: смотрите видео
Пользователи iOS могут получить "желтый" внутренний COVID-сертификат
В министерстве рассказали, что с 23 сентября запустили "желтые" внутренние COVID-сертификаты в приложении Дия для пользователей iOS. Его можно получить на следующий день после первой дозы вакцинации двухдозной вакциной. Он будет действовать 120 дней.
Именно благодаря этим сертификатам бизнес и учебные заведения смогут продолжить работу.
Это сейчас нормальная практика в странах Евросоюза. Делаем все, чтобы во время карантинных ограничений бизнес работал, а украинцы могли в дальнейшем жить, как и раньше,
– отметил Федоров.
Чтобы сгенерировать COVID-сертификат требуется:
- обновить приложение в AppStore;
- в приложении Дия нужно нажать "Услуги", выбрать пункт "COVID-сертификаты" и нажать "Получить сертификат";
- Дия.Подписью подписать согласие на получение данных из Электронной системе здравоохранения (ЭСОЗ) в Дию;
- далее данные о вакцинации подтянутся автоматически.
"Сертификат появится рядом с вашими другими цифровыми документами в приложении", – говорится в сообщении.
Позже также планируют запустить желтые COVID-сертификаты и для пользователей Android, однако пока ждут подтверждения от Google Play.
Последние карантинные нововведения: что известно
- С 23 сентября Украина полностью перешла в желтую зону. Соответствующее решение приняли на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
- Теперь массовые мероприятия разрешены только в случае, если залы заполнены на 50%. Такая же ситуация со спортивными матчами. Заведения общественного питания могут работать, но только до 00:00. Учебные заведения разрешено посещать группами до 20 человек.
- Кроме того, в этот раз есть преимущества для вакцинированных – в желтой зоне ограничения не будут применяться, при наличии у более 80% персонала и 100% посетителей заведений или мероприятий, кроме людей, которые не достигли 18 лет, "желтых" или "зеленых" COVID-сертификатов.
- Более того, очная работа учреждений образования разрешена там, где 80% персонала имеют желтый или зеленый COVID-сертификат.