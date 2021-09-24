Діятиме COVID-сертифікат 365 днів. Ба більше, наразі на iOS (мобільній операційній системі Apple) можна згенерувати "жовті" внутрішні COVID-сертифікати в застосунку Дія.

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COVID-сертифікат можна отримати на порталі Дія

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, що вже майже мільйон українців згенерували свої міжнародні COVID-сертифікати в застосунку Дія.

Тепер згенерувати сертифікат можна і на порталі Дія. Українці, що не мають ID-картки або закордонного біометричного паспорта, або Дія.Підпису, зможуть отримати сертифікат та подорожувати з ним,

– розповів Федоров.

Він також пригадав, що українські COVID-сертифікати в Дії офіційно визнані в Євросоюзі.

Щоб згенерувати COVID-сертифікат на порталі Дія, потрібно:

авторизуватися на порталі Дія;

вибрати послугу "Згенерувати COVID-сертифікат";

підписати кваліфікованим електронним підписом заяву на отримання сертифіката, якою ви дозволяєте ЕСОЗ передати Дії медичні дані для COVID-сертифіката (для підпису на порталі можна скористатися як Дія.Підписом, який ви згенерували в застосунку Дія, так і будь-яким іншим електронним підписом);

після отримання підпису під повідомленням про згоду надати медичні дані Дія надсилає запит в Електронну систему охорони здоров'я і формується сертифікат у форматі PDF.

Ви можете його роздрукувати або просто зберегти файл на телефоні чи іншому пристрої та демонструвати QR-код з екрана,

– пояснили у міністерстві.

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Користувачі iOS можуть отримати "жовтий" внутрішній COVID-сертифікат

У міністерстві розповіли, що з 23 вересня запустили "жовті" внутрішні COVID-сертифікати в застосунку Дія для користувачів iOS. Його можна отримати наступного дня після першої дози вакцинації дводозною вакциною. Він діятиме 120 днів.

Саме завдяки цим сертифікатам бізнес та навчальні заклади зможуть продовжити роботу.

Це зараз нормальна практика в країнах Євросоюзу. Робимо усе, щоб під час карантинних обмежень бізнес працював, а українці могли надалі жити, як і раніше,

– зазначив Федоров.

Щоб згенерувати COVID-сертифікат потрібно:

оновити застосунок в AppStore;

у застосунку Дія потрібно натиснути "Послуги", вибрати пункт "COVID-сертифікати" та натиснути "Отримати сертифікат";

Дія.Підписом підписати згоду на отримання даних з Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) до Дії;

далі дані про вакцинацію підтягнуться автоматично.

"Сертифікат з'явиться поруч із вашими іншими цифровими документами в застосунку", – мовиться у повідомленні.

Зверніть увагу! У застосунку Дія можна згенерувати внутрішній "зелений" сертифікат, який дійсний 365 днів від дня останньої дози повної вакцинації. Проте, COVID-сертифікати матимуть кольорові відмітки лише в цифровому форматі й друкувати їх на папері відповідного кольору не потрібно.

Пізніше також планують запустити жовті COVID-сертифікати й для користувачів Android, проте наразі чекають на підтвердження від Google Play.

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