В этом же материале он оценил потери врага в войне, развязанной Россией. По данным ЦРУ, оккупанты не досчитаются убитыми и ранеными 315 тысяч своих бойцов.

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В ЦРУ объяснили амбициозные планы Путина

По словам Бернса, эпоха после холодной войны окончательно завершилась в тот момент, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года.

Я провел большую часть последних двух десятилетий, пытаясь понять горючее сочетание образа, амбиций и незащищенности, которое воплощает российский президент Владимир Путин. Одно, что я понял, это то, что всегда было бы ошибкой недооценивать его нацеленность на контроль над Украиной и ее выбор,

– подчеркнул директор ЦРУ.

Как отметил Бернс, без этого контроля российский диктатор считает невозможным для России быть великой державой или для него быть великим российским лидером.

Он отметил, что эта "трагическая и жестокая фиксация уже принесла России позор" и обнажила ее слабые стороны, от ее одномерной экономики до ее раздутого военного мастерства и ее коррумпированной политической системы.

Вторжение Путина также вызвало невероятную решимость и решимость украинского народа. Я видел их мужество собственными глазами во время частых военных поездок в Украину, которые прерывались российскими воздушными налетами и яркими образами украинской настойчивости и изобретательности на поле боя,

– отметил Бернс.

Он также добавил, что оккупационная политика Путина в Украине стала настоящим провалом для России на многих уровнях.

Какие еще тезисы выдвинул Бернс: коротко